Verstappen po skoraj desetih mesecih spet najhitrejši, Hamilton bo tik za njim

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je osvojil najboljši štartni položaj pred nedeljsko dirko formule ena za veliko nagrado Bahrajna, ki zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poteka v Sepangu v Maleziji. Štirikratni svetovni prvak je v kvalifikacijah ugnal sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari).

Za Verstappna je to prvi najboljši štartni položaj v letošnji sezoni. Nazadnje je kvalifikacije dobil decembra lani v Abu Dabiju, kjer je tudi nazadnje zmagal na dirki svetovnega prvenstva.

Njegov moštveni kolega Isack Hadjar je dosegel tretji čas, vendar bo zaradi kazni Red Bulla za uporabo dodatnih delov motorja, ki presegajo dovoljeno kvoto, izgubil pet štartnih mest. Francoz bo tako nedeljsko dirko začel z osmega mesta.

Antonelli bo štartal iz druge vrste

Hamilton je za zmagovalcem zaostal 0,298 sekunde, Hajar pa 0,428 sekunde. Četrti čas je zabeležil vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli iz Mercedesa (+0,501). Sledili so Monačan Charles Leclerc (Ferrari, +0,536), Britanec Lando Norris (McLaren, +0,627) in Avstralec Oscar Piastri (McLaren, +0,632).

Britanec George Russell (Mercedes), zmagovalec prejšnje dirke SP v azerbajdžanskem Bakuju, je bil osmi. V seštevku prvenstva ima na drugem mestu 236 točk, po 15 od predvidenih 22 dirk sezone jih ima vodilni Antonelli 302. Tretji je Hamilton (199).

Formula ena se je v Sepang vrnila prvič po letu 2017. Takrat je na zadnji VN Malezije prav Verstappen osvojil zmago. Dirka bo v nedeljo ob 9. uri po srednjeevropskem času.