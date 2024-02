Verstappen razkril, zakaj nima nobene tetovaže

Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen za razliko od mnogih športnih zvezdnikov nima niti ene tetovaže in je na vprašanje, zakaj svojih uspehov ne ovekoveči na telesu, pojasnil, da se zgleduje po nogometnem asu Cristianu Ronaldu.

»Prebral sem zanimivo zgodbo o tem, zakaj Ronaldo nima tatujev. Tako se je odločil, da lahko daruje kri,« je povedal Nizozemec, ki je naslov osvojil že trikrat zapored. »Tudi jaz bi rad pomagal na ta način,« je dodal.

Ljudje, ki se odločijo za tetovažo ali piercing, morajo čakati štiri mesece, preden lahko darujejo kri. Za Ronalda, ki je redni krvodajalec, je to preveč čakanja.

Cristiano Ronaldo nima nobene tetovaže, ker daruje kri. FOTO: Paul Faith/AFP

Portugalec se je za darovanje krvi odločil, ko je sin njegovega prijatelja in nekdanjega soigralca Carlosa Martinsa zbolel in je potreboval redne transfuzije krvi in kostnega mozga. Ronaldo je priskočil na pomoč in od takrat je redni krvodajalec.

Sezona formule 1 se bo začela naslednji konec tedna v Bahrajnu, Verstappen z Red Bullom pa bo znova favorit. Če bo zmagal štirikrat zapored, bo izenačil dosežek Sebastiana Vettla. Lewis Hamilton in Michael Schumacher sta rekorderja s sedmimi naslovi.