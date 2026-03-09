  • Delo mediji d.o.o.
Verstappen bo letos debitiral na prestižnih 24 urah Nürburgringa

Nizozemec je lani pridobil licenco za dirkanje na sloviti stezi Nordschleife, nekaj tednov kasneje pa je tam odpeljal štiriurno dirko serije NLS in zmagal.
Štirikratni svetovni prvak v F1 je velik ljubitelj dirkanja v razredih GT. FOTO:  Mark Peterson Reuters
Štirikratni svetovni prvak v F1 je velik ljubitelj dirkanja v razredih GT. FOTO:  Mark Peterson Reuters
L. Š., STA
9. 3. 2026 | 11:17
9. 3. 2026 | 11:41
3:24
Nizozemski dirkač Max Verstappen je dan po prvi preizkušnji sezone svetovnega prvenstva formule 1 potrdil, da bo letos nastopil na eni najbolj prestižnih vzdržljivostnih dirk 24 ur Nürburgringa.

Osemindvajsetletnik je lani pridobil licenco za dirkanje na sloviti stezi Nordschleife, nekaj tednov kasneje pa je tam odpeljal štiriurno dirko serije NLS in zmagal.

V Melbournu je mercedes čas zavrtel nazaj

Na eni od teh dirk mora nastopiti tudi letos, če se želi udeležiti glavnega konca tedna med 14. in 17. majem. Verstappen bo odpeljal drugo štiriurno preizkušnjo sezone NLS, ki bo 21. marca ravno med velikima nagradama F1 na Kitajskem (15. 3.) in Japonskem (29. 3.).

Verstappen je po prvi dirki sezone F1 v Melbournu, na kateri je z 20. startnega mesta napredoval na končno šesto, potrdil, da bo med sezono F1 dirkal za Red Bullov AMG Mercedes. Dirkalnik si bo delil z Danijem Juncadello, Julesom Gounonom in Lucasom Auerjem.

Štirikratni svetovni prvak v F1 je velik ljubitelj dirkanja v razredih GT, veliko pa z njimi dirka tudi na simulatorjih. Eden največjih izzivov v tem pogledu predstavlja dirkanje na 25-kilometrski stezi v Nürburgringu.

»Nürburgring je zelo poseben kraj. Ni dirkališča, ki bi se lahko primerjal z Nordschleife. Štiriindvajseturna dirka tam je na mojem seznamu želja že dalj časa, zato se veselim tega izziva,« je dejal vsestranski Nizozemec.

Verstappen se je ob novici ekipi Red Bulla in AMG Mercedesa zahvalil za podporo, ki je je deležen. FOTO: William West/Reuters
Verstappen se je ob novici ekipi Red Bulla in AMG Mercedesa zahvalil za podporo, ki je je deležen. FOTO: William West/Reuters

Svetovni prvak v zaporednih sezonah med letoma 2022 in 2025 se je Red Bullu in Mercedesu zahvalil za podporo, čeprav ima v pogodbi številne klavzule, ki mu omogočajo spogledovanje z različnimi dirkaškimi serijami.

»Imamo zelo močno ekipo ter ogromno podporo Red Bulla in AMG Mercedesa. Zdaj je na nas, da se ustrezno pripravimo pred obema tekmovanjema in izkoristimo ves potencial,« je še povedal.

»Želimo si, da bi bila to formula 1 na steroidih«

Pred in po prvi dirki za VN Avstralije je precej bolj kritično govoril o novih pravilih in dirkalnikih F1, ki so zaradi ravnotežja med delom motorja z električno energijo in običajnim pogonskim sklopom spremenili dirkanje in tudi razmerja moči.

»Kot sem vselej dejal, zelo rad dirkam, ampak na določeni točki je lahko vsega preveč. Mislim, da so pri F1 in Mednarodni avtomobilistični zvezi pripravljeni poslušati dirkače in le upam lahko, da bodo kaj tudi spremenili,« je v izjavi za ESPN razlagal Verstappen.

»Saj nisem edini, ki meni tako. Želimo le najboljše za šport. Nismo kritični le zato, da smo kritični. Želimo si, da bi bila to formula 1 na steroidih, iskreno pa tega v Melbournu nismo doživeli,« je končal Verstappen.

