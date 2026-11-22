Na izjemno razburljivi veliki nagradi Las Vegasa, 21. dirki za svetovno prvenstvo v formuli 1, na kateri je v zadnjih krogih šest dirkačev vozilo v razmaku pičlih treh sekund, je zmago požel Max Verstappen (Red Bull). Nizozemski šampion, ki je vodil večino preizkušnje, je odbil vse napade tekmecev in na koncu prvi pridrvel v cilj.

Verstappnu, ki je v svojo korist odločil tretjo od štirih dirk v Las Vegasu, sta družbo na zmagovalnem odru delala McLarnova dirkača Lando Norris (+ 0,639) in Oscar Piastri (+ 1,529). Mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki si je že predčasno zagotovil letošnji naslov svetovnega prvaka, se je moral na koncu sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom (+ 2,574), potem ko se je dolgo izmenjaval v vodstvu s Verstappnom. Toda 20-letni Bolonjčan je v predzadnjem krogu nenadoma malce popustil, kar sta izkoristila Norris in Piastri ter se hkrati mimo njega prebila na oder za najboljše.

Max Verstappen je slavil četrto letošnjo in skupno 75. zmago v formuli 1. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Verstappen: Takšne dirke pa še ne!

»Takšne dirke pa še ne!« je 29-letni Nizozemec priznal, da v formuli 1 še ni doživel takšne dirke. Nekdanji škotski as David Coulthard je na njej naštel kar 35 menjav v vodstvu. »Noro! Neverjetno, kako zelo sem se moral boriti, da sem ostal v vodstvu. Tekmeci so mi dihali za ovratnik, nikakor se nisem mogel odlepiti od njih,« je še dejal Verstappen, zadovoljen, kako so v drugem delu sezone v moštvu izboljšali dirkalnik.

Na petem in šestem mestu sta končala dirkača moštva Alpine, Francoz Pierre Gasly (+ 2,927) in Argentinec Franco Colapinto (+ 7,955), za Ferrari pa je bila to nova dirka za pozabo. Monačan Charles Leclerc, ki je zakrivil vrtenje svojega moštvenega sotekmovalca Lewisa Hamiltona in si prislužil desetsekundno kazen, je bil na koncu deseti, tri mesta za britanskim veteranom.

Našteli so kar 35 menjav v vodstvu. FOTO: Rudy Carezzevoli/AFP