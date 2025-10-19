Verstappen v Austinu ušel Norrisu in ujel Vettla

Bolj ko se sezona v formuli 1 bliža koncu, boljši je spet Max Verstappen. Nizozemski šampion je zanesljivo v svojo korist odločil tudi veliko nagrado ZDA, potem ko je v Austinu vodil od štarta do cilja.

Verstappen se je tako veselil pete letošnje zmage na klasičnih dirkah in skupno 68. v kraljevskem avtomobilističnem razredu. »To je bil res popoln in obenem neverjeten konec tedna,« je od silne sreče kar žarel Red Bullov zvezdnik, potem ko je za 7,959 sekunde prehitel drugouvrščenega Britanca Landa Norrisa (McLaren). Tretji je v cilj z zaostankom 15,373 sekunde pridrvel Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

»A če pogledamo celotno dirko, razlika med mano in Landom sploh ni bila tako velika. Na srečo sem si lahko v prvem delu pridirkal nekaj prednosti, ki sem jo znal zadržati do konca,« je pojasnil Verstappen, ki je nanizal že 122. uvrstitev na zmagovalni oder, s katero se je na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Nemcem Sebastianom Vettlom.

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Ferrarijev drugi dirkač, Anglež Lewis Hamilton (+ 28,536), peti pa je bil Avstralec Oscar Piastri (McLaren, + 29,678), ki je ohranil vodstvo v skupni razvrstitvi. Toda njegova prednost se vztrajno topi; pred drugouvrščenim Norrisom ima zdaj 12 točk naskoka, pred tretjeuvrščenim Verstappnom pa 40.

»Seveda imam še možnosti, vendar pa za to do konca potrebujem takšne vikende, kakršen je bil ta v Austinu. Verjamem, da bo še razburljivo,« je nizozemski as odvrnil na vprašanje, ali lahko letos še osvoji naslov svetovnega prvaka.

Naslednja dirka bo že čez teden dni v Mehiki.