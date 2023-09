Verstappen v sendviču obeh Ferrarijev

Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari) je zmagal v kvalifikacijah za veliko nagrado Italije v svetovnem prvenstvu formule 1. Dvakratni zaporedni svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), je bil drugi, tretje mesto pa je pripadlo še drugemu dirkaču Ferrarija, Monačanu Charlesu Leclercu. Dirka za VN Italije bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

Sainz je v Monzi za svoj četrti najboljši štartni položaj v karieri za 13 tisočink sekunde ugnal Verstappna, Leclerc pa je prav tako zaostal manj kot desetinko sekunde. V drugi vrsti bo Monačanu družbo delal še Britanec George Russell (Mercedes).

Sainz je doslej v karieri le enkrat slavil, in sicer v lanski sezoni v Silverstonu. Španec bo skušal preprečiti nadaljevanje rekordnega niza Verstappna, ki je dobil zadnjih devet dirk. S tem si deli rekord z Nemcem Sebastianom Vettlom iz leta 2013.

Kvalifikacije so sicer potekale po poskusnem formatu uporabe pnevmatik. Tako so lahko dirkači v prvem delu uporabili najtršo, v drugem srednjo, v zadnjem pa najmehkejšo različico gum. Tovrstni poskus zmanjšanja skupnega števila kompletov pnevmatik za konec tedna so vodilni preizkusili tudi na VN Madžarske.

V skupnem seštevku se nezadržno tretjemu zaporednemu naslovu bliža Verstappen, ki ima 339 točk. Njegov mehiški moštveni kolega Sergio Perez je zbral 201 točko, tretji Španec Fernando Alonso (Aston Martin) pa 168.