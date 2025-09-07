Verstappen vrgel rokavico McLarnoma

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v italijanski Monzi. Nizozemec je premagal oba voznika McLarna, Britanca Landa Norrisa in vodilnega v SP Avstralca Oscarja Piastrija.

Na jubilejni 75. dirki formule 1 na slovitem prizorišču v Monzi je Verstappen dosegel tretjo zmago na tej progi in skupno že 66. v karieri. Danes svetovni prvak ni imel pravega tekmeca, saj sta bila McLarna daleč za njim. Ob postanku Piastrija nekaj krogov pred koncem so v njegovi ekipi naredili tudi napako, zaradi katere je Avstralec izgubil nekaj sekund, zaradi tega pa tudi drugo mesto in je Norris lahko zaostanek v SP zmanjšal za tri točke na 31. Tretji je Verstappen s 94 točkami zaostanka za Avstralcem.

Max Verstappen je pokazal izjemno formo v Monzi. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Naslednja postaja sezone formule 1 bo čez 14 dni v Azerbajdžanu.