Verstappnu tudi dež ni pokvaril veselice

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v Monaku. Klasično ulično dirko je dobil pred Špancem Fernandom Alonsom (Aston Martin) in Francozom Estebanom Oconom (Alpine).

Razplet monaške preizkušnje je krojilo tudi vreme, saj se je v zadnji četrtini močno ulilo, dirkači pa so morali na nepričakovane menjave pnevmatik. Na koncu se je v težkih razmerah najbolje znašel vodilni v SP in brez večjih težav obdržal prednost do cilja.

Verstappen je v soboto prvič v karieri dobil tudi kvalifikacije v kneževini, danes pa je privozil do četrte zmage v sezoni in skupno 39. v karieri.

Max Verstappen je zlahka izkoristil prvo štartno mesto. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Pod stopničkami je ostal Mercedesov voznik Britanec Lewis Hamilton, šesti pa je bil domači adut v Ferrariju Charles Leclerc.

V seštevku sezone je Nizozemec ostal trdno v vodstvu, zdaj ima 39 točk naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Mehičanom Sergiom Perezom. Ta je po trčenju v kvalifikacijah in le 20. startnem mestu danes ostal brez točk na 16. mestu.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Španije v Barceloni že naslednji konec tedna.