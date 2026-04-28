  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Veteran v končnici zadeva kot najboljši napadalci

Hokejisti Pittsburgha so v prvem krogu končnice NHL doma s 3:2 premagali Philadelphio in znižali izid v zmagah na 2:3, Vegasa pa izenačili na 2:2 proti Utahu
Devetintridesetletni branilec Kris Letang je dosegel že 25 golov v končnicah NHL. FOTO: Justin Berl/Getty Images Via AFP
Galerija
Š. R., STA
28. 4. 2026 | 10:07
3:12
A+A-

Hokejisti Pittsburgh Penguins so v prvem krogu končnice NHL doma s 3:2 premagali Philadelphio Flyers in znižali izid v zmagah na 2:3. Na drugi tekmi večera so igralci Vegas Golden Knights po podaljšku s 5:4 v gosteh premagali Utah Mammoth in izid v zmagah izenačili na 2:2.

Philadelphio po dveh porazih v nizu še vedno le še zmaga loči od napredovanja, šesto tekmo bo gostila v noči na četrtek po slovenskem času. Kris Letang je tokrat dosegel zmagoviti gol na drugi zaporedni tekmi za Penguins.

Devetintridesetletni branilec je svoje moštvo popeljal v vodstvo s 3:2 v osemnajsti minuti druge tretjine, ko se je plošček po njegovem strelu odbil od napadalca Philadelphie Alexa Bumpa ter nato od ograde zadel v obe nogi vratarja Dana Vladarja preden je zdrsnil čez črto vrat. Letang ima v končnici v boju za Stanleyjev pokal 25 golov v karieri, največ med aktivnimi branilci.

»Prve tri tekme smo se slabo lotili, imeli smo tisto počasno igro, vsakič smo imeli težave. Ampak na četrti in peti tekmi smo igrali s tempom, kot smo počeli prej vso sezono. Smo ekipa, ki zmaguje s hitro igro,« je dejal Letang.

Sidney Crosby je prispeval dve podaji, Elmer Soderblom in Connor Dewar sta dosegla zadetka, Arturs Silovs pa je 18-krat ubranil plošček pred potjo v gol za pingvine. Bump in Travis Sanheim sta dosegla zadetka na drugi strani, Rasmus Ristolainen je imel dve podaji, Vladar pa je zaustavil 18 strelov domačih.

Branilec moštva Vegas Golden Knights Shea Theodore in soigralci so se veselili pomembne zmage v Salt Lake Cityju. FOTO: Rob Gray/Imagn Images Via Reuters Connect

V Salt Lake Cityju so gostje povedli z 2:0 v prvi tretjini in sredi pete minute druge vodili s 3:0, potem ko so bili uspešni Pavel Dorofejev, Brett Howden in Cole Smith. Nick Schmaltz in Ian Cole sta v drugem delu zadela za domače, izenačil pa je Michael Carcone v drugi minuti tretjega dela.

Četrti zaporedni gol za gostitelje je zabil le tri minute in 25 sekund pozneje Clayton Keller, ko je bil še tretjič med podajalci Mihail Sergačev. Sredi zadnje tretjine je izenačil Howden in tekmo popeljal v podaljške. Po osmih sekundah zadnje minute dodatka je bilo vsega konec, uspešen je bil obrambni igralec.

Shea Theodore je zaključil napad, v katerem sta sodelovala tudi Howden in Jack Eichel, ki je bil podajalec že pri prvem golu na tekmi. Vegas je bil blizu zmagovitega gola že sredi desete minute dodatka, ko je Dorofejev po odbitku plošček že poslal v gol, vendar je bil razveljavljen, ko je video pregled pokazal, da je bil Eichel pred golom v nedovoljenem položaju.

Naslednja tekma bo v noči na četrtek v Las Vegasu.

Sorodni članki

Več iz teme

hokejVegas Golden KnightsPittsburgh PenguinsPhiladelphia FlyersKončnica NHL

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo