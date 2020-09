Vettel bo dirkal za Aston Martin

London

Racing Point zapušča Sergio Perez. FOTO: Matteo Bazzi/AFP

V senci Monačana

, štirikratni svetovni prvak v formuli 1 z Red Bullom bo v prihodnji sezoni vozil za Aston Martin, kakor se bo preimenovalo moštvo Racing Point iz Silverstona, ki ga financira kanadski mogotec, oče dirkačaTriintridesetletni Vettel bo zamenjal Mehičana, ki je včeraj presenetljivo sporočil, da končuje kariero. »Vesel sem, ker lahko delim to dobro novico o svoji prihodnosti, in ponosen, ker bom dirkal za Aston Martin,« je sporočil Nemec pred nedeljsko dirko za VN Toskane v Mugellu.»To je zame nova avantura z resnično legendarno tovarno avtomobilov. Navdušili so me rezultati moštva v tej sezoni in prihodnost se zdi še svetlejša. Mislim, da lahko skupaj naredimo nekaj velikega,« je povedal Vettel, ki zapušča Ferrari, s katerim mu v šestih letih ni uspelo osvojiti naslova, letos pa mu z nekonkurenčnim dirkalnikom zelo slabo kaže.»Še vedno imam zelo rad formulo 1, moja edina motivacije je dirkati v ospredju,« si lepše čase obeta Vettel, ki se je pri rdečih znašel v senciVettla bo v Maranellu zamenjaliz McLarna. Racing Point je po osmih dirkah četrti med konstruktorji. Očitali so mu, da je kopija lanskega modela Mercedesa.