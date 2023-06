Vettel odslej v drugačni formuli 1

Štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel (35) je zavrnil govorice o vrnitvi za volan formule 1. Posvetil se je namreč drugačnemu športu.

Vložil je zajeten kup denarja in postal solastnik nemške ekipe v jadralskem prvenstvu SailGP. Združil je moči z dvakratnim dobitnikom bronaste olimpijske kolajne v jadranju Erikom Heilom in šefom moštva Thomasom Riedlom. Pogodbo z ustanoviteljem tekmovanja, sirom Russllom Couttsem, so podpisali v Düsseldorfu.

SailGP je hitro rastoče tekmovanje, ki ga označujejo za formulo 1 na vodi. V njej države tekmujejo na hitrih katamaranih na raznih lokacijah po svetu. Naslednji mesec bo prva dirka v Chicagu. Vettel naj bi bil nekakšen športni direktor, ni pa jasno, ali tudi član posadke s šestimi člani. Heil bo imel vlogo kapitana (voznika).

Katamarani dosegajo velike hitrosti samo s pomočjo vetra. FOTO: SailGP

Katamarani F5 dosežejo velike hitrosti, poganja jih samo veter. »Vesel sem, da bo v četrti sezoni v konkurenci tudi Nemčija. Jadranje in formula 1 imata veliko skupnega. Jadrnice so fascinantne in tehnološko dovršene, hitrosti na vodi so neverjetne. Ponosen sem, da sem del ekipe mladih jadralcev. Tekmovanje tudi postavlja nove standarde k trajnostnemu razvoju v športu,« je dejal Vettel, ki je zagret okoljski aktivist.