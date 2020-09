Viñales vendarle unovčil najboljši štartni položaj in utišal kritike

Ljubljana - Na veliki nagradi Emilije Romanje, sedmi letošnji dirki za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, je bil najhitrejši Maverick Viñales (Yamaha). Španski motociklistični as je vendarle unovčil najboljši štartni položaj in slavil svojo osmo zmago v kraljevski kategoriji cestno-hitrostnega motociklizma.



Za Viñalesom, ki je po prihodu v cilj položil prst na svoja usta, s čimer je želel svojim kritikom pokazati, naj utihnejo, sta pridrvela njegov rojak Joan Mir (Suzuki) in Fabio Quartararo (Yamaha). Toda francoski zvezdnik je naknadno zaradi kazni izgubil tretje mesto, ker je z obema kolesoma zapeljal s proge. Namesto Quartararoja, ki je zdrsnil na nehvaležno četrto mesto, je na najnižjo stopnico zmagovalnega odra napredoval Španec Pol Espargaro (KTM).



»Za tokratno dirko smo se v moštvu pripravili zelo dobro in občutno izboljšali nastavitve na motorju. Med dirko sem poskušal pritiskati po najboljših močeh in obenem paziti, da ne bi padel. Zares sem srečen, da mi je uspelo zmagati. Zahvalil bi se rad vsem, ki so šli skupaj z mano skozi zadnje težko obdobje,« je po podvigu vidno odleglo Viñalesu, ki je postal že šesti različni zmagovalec v letošnji sezoni.



Za četrtouvrščenim Quartararojem so se zvrstili Portugalec Miguel Oliveira (KTM), Japonec Takaki Nakagami (Honda), Španec Alex Marquez (Honda) in Andrea Dovizioso (Ducati), ki je zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi. Toda prednost 34-letnega Italijana je minimalna; pred Quartararojem in Viñalesom, ki delita drugo mesto, ima namreč pičlo točko naskoka.



Italijan Valentino Rossi (Yamaha), Avstralec Jack Miller (Ducati) in Južnoafričan Brad Binder (KTM) so odstopili tako kot tudi Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je do svojega padca sedem krogov pred koncem celo vodil.



Naslednja dirka bo na sporedu že prihodnjo nedeljo v Montmelu pri Barceloni.