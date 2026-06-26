Vinko in Gaspa pod stropom lahko le ploskata podvigom naslednikov

Obeležje izvrstnih karier dolgoletnih reprezentantov je začinila imenitna zmaga nad svetovnimi podprvaki. Mojstrovina slovenskega selektorja v končnici tekme.

Ko je sredi četrtega niza v zaspanih, tudi resigniranih Stožicah semafor kazal 20:16 v korist Bolgarov, se je marsikdo že sprijaznil z dejstvom, da slavnostne upokojitve dresov Mitje Gasparinija in Dejana Vinčića njuni nasledniki ne bodo nadgradili z zmago nad svetovnimi podprvaki. Nato je sledil zasuk v maniri največjih reprezentanc sveta, Rok Možič in Nik Mujanović pa sta bratoma Nikolov pokazala, da je prihodnost slovenske odbojke vsaj tako svetla kot bolgarska. Dve tekmi, dve zmagi, pet točk in tretje mesto na lestvici lige narodov je malodane sanjski izkupiček na polovici drugega turnirja lige narodov, ki v tem tednu gostuje v Stožicah. Na tekmi s Kanado domačini še niso bili blizu želene ravni igre, kot se prepogosto dogaja v zadnjem obdobju, je zatajil slovenski servis. Žilave ...