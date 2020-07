FOTO:Bottas lahko izkoristi Hamiltonov aktivizem

Ljubljana - Kot se spodobi za kraljico motošporta, je formula 1 zaorala ledino in kot prvi globalni šport »restartala« sezono, ki jo je še pred uvodno VN Avstralije prekinila pandemija novega koronavirusa. Dirka na avstrijskem Štajerskem je v nedeljo minila brez gledalcev, a ponudila obilo razburljivosti in zmago Valtterija Bottasa. Sogovornike v naši anketi so prevevali mešani občutki ...Miran Ališič, dolgoletni komentator: »Da so v formuli kot prvi izpeljali dirko, ni nenavadno, saj vemo, kakšni so komercialni interesi, je pa zame osebno grozno, kako se to gredo. Kot romantik dirke vidim predvsem kot družaben dogodek, zato ...