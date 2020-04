Virus z Bleda pregnal SP v veslanju

Bled - Slovenski prireditelji svetovnega prvenstva v veslanju za mladince, mlajše člane in neolimpijske discipline, ki bi moralo biti na Bledu med 16. in 23. avgustom letos, so bili v dogovoru z Mednarodno veslaško zvezo zaradi pandemije novega koronavirusa prisiljeni prireditev odpovedati. To so nam tudi že potrdili na Veslaški zvezi Slovenije.



Naša krovna veslaška organizacija je s svojimi partnerji odpoved olimpijskih iger videla celo kot priložnost za odmevno prvenstvo, saj je ob tem prirediteljem ponudila, da bi v dolgoletni meki veslaškega športa pri nas ob tekmovanjih za mladince in mlajše člane organizirali tudi člansko SP in tako tekmovalcem ponudili glavno tekmo leta.



Mednarodna veslaška zveza, ki ji grozi, da bo ostala brez velikih tekem v letu 2020, pa se je v nasprotju s slovenskimi prireditelji odločila za odpoved.