Visoka tehnologija formule 1 v pomoč pri izdelavi respiratorjev?

Formula 1 v boju proti pandemiji koronavirusa ponuja svojo tehnološko pomoč. Sedmerica moštev kraljevskega avtomobilističnega tekmovanja s sedežem v Veliki Britaniji je ponudila podporo svojih tehnoloških oddelkov pri izdelavi in transportu respiratorjev, poročajo agencije.



Kot so v petek sporočili iz vodstva tekmovanja, se je sedmerica ekip pridružila industrijski iniciativi na Otoku, ki želi v kriznih časih poskrbeti za izdelavo in nabavo nekatere najbolj nujne medicinske opreme, predvsem respiratorjev, za boj s pandemijo in podpreti britansko vlado. V projektu sodelujejo Mercedes, Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Renault in Williams, ki imajo v svojih vrstah edinstvene tehnološke ekipe.