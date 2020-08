VN 70. obletnice F1 v Silverstonu

Ob 15.10 se je začela druga dirka v Angliji, Bottas z najboljšega štartnega položaja.

Mercedes' Finnish driver Valtteri Bottas steers his car during the qualifying session of the F1 70th Anniversary Grand Prix at Silverstone on August 8, 2020 in Northampton. - This weekend's race will commemorate the 70th anniversary of the inaugural world championship race, held at Silverstone in 1950. (Photo by Frank Augstein / POOL / AFP) Foto Frank Augstein Afp