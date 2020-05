VN Belgije: navzlic prepovedi dirka bo!

Bruselj - V Belgiji je zaradi pandemije koronavirusa v veljavi prepoved vseh množičnih prireditev do 31. avgusta. Predsednik valonske vlade Elio Di Rupo je dejal, da bodo kljub temu priredili VN Belgije v formuli 1, ki je v Spa-Francorchampsu na sporedu 30. avgusta. Ob tem je dodal, da bo VN Belgije za zaprtimi vrati in ob spoštovanju vseh higienskih in varnostnih ukrepov v času epidemije.



Po tej odločitvi lokalnih oblasti so prireditelji tradicionalne dirke v koledarju formule 1 dobili zeleno luč za pogajanja s podjetjem Liberty Media, ki je zadolženo za promocijo. Z njim bodo skušali najti ustrezno rešitev za izpad dohodka ob odsotnosti gledalcev, belgijska tiskovna agencija je namreč že pred časom zapisala, da je bilo za letošnjo dirko v Spa-Francorchampsu prodanih 165.000 vstopnic.



Pandemija virusa je sicer močno oklestila sezono v formuli 1. Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je odpovedala že tri preizkušnje v Avstraliji, Monaku in Franciji, dirke v Bahrajnu, Vietnamu, Španiji, Azerbajdžanu in Kanadi ter na Kitajskem in Nizozemskem pa so zaenkrat prestavljene. Novega in natančnega sporeda formule 1 v tem letu še ni. Prva dirka bo predvidoma 5. julija, ko bo na sporedu VN Avstrije v Spielbergu, tudi ta bo za zaprtimi vrati.