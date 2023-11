VN Las Vegasa kot superbowl na turbo pogon

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je sezona formule 1 ena najmanj razburljivih doslej, Max Verstappen je dobil 17 od 20 dirk in si že konec septembra zagotovil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, Red Bull pa je oddal le eno zmago, pa paradni motošport podira vse rekorde gledanosti in priljubljenosti. Veliko zaslug za to ima Netflixova serija Drive to Survive, ki je navdušila mnoge Američane. Že dirki v Miamiju in Austinu sta bili spektakularni, največji »bum« prek luže pa naj bi ta konec tedna sprožila VN Las Vegasa, nekakšen superbowl na turbo pogon.

Kaj je v zakulisju VN Las Vegasa, kaj so morali postoriti organizatorji in koga je bilo treba prepričati, da bodo dirkalniki zavzeli Las Vegas Strip? Kaj sta povedala Verstappen in Lewis Hamilton?