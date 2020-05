VN Madžarske brez gledalcev

Budimpešta – Prireditelji VN Madžarske v formuli ena bodo 2. avgusta zaradi ukrepov proti pandemiji novega koronavirusa pripravili dirko brez navzočnosti gledalcev. Preizkušnja na Hungaroringu bo tako kot britanska VN v Silverstonu brez navijaškega vzdušja. Pred praznimi tribunami se bo najverjetneje odvijala tudi za zdaj prva dirka na koledarju. V Avstriji naj bi se dirkači zbrali prvi vikend v juliju.



»Jasno je, da 35. izvedbe VN Madžarske kljub vsem našim prizadevanjem ne moremo izpeljati ob navzočnosti gledalcev,« so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji. Dodali so, da je je bila odločitev nujna tako za zaščito navijačev kot osebja. Poleg tega je madžarska vlada do 15. avgusta prepovedala vse dogodke, na katerih bi se zbralo več kot 500 ljudi.

Gledalci na tribune v nadaljevanju sezone?

»V četrtek je postalo jasno, da dirko lahko izpeljemo le pred praznimi tribunami. Še naprej bomo sodelovali z mednarodnim promotorjem dirk, da bi našli čim boljšo rešitev,« so potrdili madžarski organizatorji



V ponedeljek je šef formule ena Chase Carey naznanil, da pričakuje začetek sezone v Avstriji v začetku julija, potem ko je bila preložena še deseta dirka sezone – VN Francije, predvidena za 28. junij. Carey je dejal, da pričakuje, da na prvih tekmah ne bo gledalcev. Dodal je, da upa, da se bodo ti lahko na tribune vrnili v nadaljevanju sezone, v kateri bi vseeno izpeljali od 15 do 18 dirk.