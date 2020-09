Komu VN Toskane v Mugellu?

Mugello

Ferrari bo težko doživel uspeh ob jubileju. FOTO: Miguel Medina/AFP

- Britanec(Mercedes) si je včeraj privozil najboljši štartni položaj pred današnjo dirko svetovnega prvenstva formule 1 za VN Toskane v Mugellu. Za svetovnega prvaka je bil to že 95. pole position v karieri. Dirka se bo začela ob 15.10.Dirka v Toskani je jubilejna 1000. za moštvo Ferrarija v formuli 1, a rdeči iz Maranella so se letos znašli v veliki krizi. Niti domače prizorišče, Mugello je sicer testna steza Ferrarija, razmerij moči ni spremenila, saj je le Monačans petim mestom kolikor toliko izpolnil pričakovanja. Nemecpa je bil le 14.Še dve mesti slabše izhodišče pa bo imel presenetljivi zmagovalec zadnje dirke v Monzi Francoz(Alpha Tauri).Iz prve vrste bo poleg Hamiltona, ki je bil še sedmič v sezoni najboljši v kvalifikacijah, začel še moštveni sotekmovalec pri Mercedsu Finec, iz tretje pa Nizozemec(Red Bull) in njegov moštveni sotekmovalec TajecPred deveto dirko sezone ima Hamilton v seštevku SP s 164 točkami precejšnjo prednost, drugi je Bottas s 117, tretji pa Verstappen s 110.