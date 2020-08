Komu VN Velike Britanije v Silverstonu? (V ŽIVO)

Silverstone

Max Verstappen je imel tretji najboljši čas kvalifikacij. FOTO: Reuters

Vettel šele deseti

Ferrari je v tej sezoni nekonkurenčen. FOTO: Reuters

- Ob 15.10 po slovenskem času se je začela četrta dirka svetovnega prvenstva formule 1. Devetnajst dirkalnikov se je podalo v boj za VN Velike Britanije v Silverstonu. Kdo bo prvi zagledal ciljno zastavico po 52 dolgih krogih.V kvalifikacijah sta bila daleč najboljša voznika Mercedesa,in. Anglež, ki je v Silverstonu zmagal že šestkrat, kar je rekord, si je privozil že 91. »pole position«, s čimer se je še utrdil v vodstvu. Lovi 91. zmago v karieri, s katero bi ujelZdaj je pri 86.Z druge štartne vrste sta dirko začela(Red Bull) in(Ferrari). Drugi voznik Ferrarijaje bil deseti. Ker je s koronavirusom okuženiv samoizolaciji, je bil drugi voznik Racing Pointa veteran. Začeti bi moral 13., a zaradi tehnične okvare ni štartal. Veliko hitrejši je bil sicer njegov moštveni tekmec, šesti.Po štartu je bilo nekaj uvodnih ovinkov čistih, Hamilton je bil pred Bottasom, Leclerc je za hip prehitel Verstappna, a Nizozemec se je vrnil na tretje mesto, Monačana pa je začel ogrožati hitri(McLaren), ko je(Red Bull) zadel(Haas), nakar se je Danec zavrtel in izgubil kolo. Na stezo je pripeljal varnostni avto,pa je tik pred tem prišel pred moštvenega kolega Norrisa.Varnostni avto se je umaknil v šestem krogu. Vodilni štirje so štartali na srednje težkih gumah, zasledovalci pa praviloma na mehkih.Hamilton, šestkratni prvak in branilec naslova, ima v skupnem seštevku pet točk prednosti pred Bottasom. Tudi prihodnjo nedeljo bo dirka v Silverstonu, takrat za VN 70. obletnice F1.