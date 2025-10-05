  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Vodišek po padcu ostal brez kolajne

    Uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva v formuli kite je lep uspeh za slovenskega jadralca Tonija Vodiška, ki se je vrnil po operaciji.
    Toni Vodišek je bil četrti. FOTO: Clement Mahoudeau/AFP
    P. Z., STA
    5. 10. 2025 | 16:16
    5. 10. 2025 | 16:33
    2:25
    Slovenski jadralec v razredu formula kite Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Cagliariju zasedel končno četrto mesto. Zlato kolajno je osvojil Italijan Riccardo Pianosi, sicer četrti z lanskih olimpijskih iger in evropski prvak. Srebrno branilec svetovnega naslova ter bronasti z lanskega jadralnega prizorišča v Marseillu, Singapurec Maximilian Maeder, bron pa Francoz Benoit Gomez.

    Svetovno prvenstvo za formulo kite na Sardiniji, prvo v novem olimpijskem ciklu, je končano. Vodišek, za katerega je bilo to prvo tekmovanje na najvišji ravni po večmesečni rehabilitaciji kolena, je že pred odhodom realno napovedal uvrstitev med najboljših osem. Po napetem jadralskem tednu je svoj cilj presegel in tekmovanje sklenil na skupnem četrtem mestu.

    Nosilec srebrnega odličja z lanskih olimpijskih iger v Franciji je celoten regatni teden jadral odlično in se uvrščal na skupno tretje oziroma četrto mesto, kar ga je po sobotnih zadnjih kvalifikacijskih regatah pred današnjimi finalnimi nastopi za kolajne za najboljših osem pripeljalo neposredno v polfinale.

    V polfinalu je jadral suvereno ter se prebil v veliki finale, kjer sta ga čakala prvouvrščeni iz kvalifikacij Pianosi ter drugouvrščeni Maeder. Poleg Vodiška se je prek četrtfinala in polfinala v veliki finale uvrstil še Francoz Benoit Gomez.

    Pianosiju je do skupne zmage in naslova svetovnega prvaka manjkala samo še ena zmaga v velikem finalu in v napetem dvoboju z branilcem svetovnega naslova Maederjem je po skorajda fotofinišu italijanski jadralec slavil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

    Vodišek je pri prvi privetrni oznaki padel in tako izpadel iz borbe za odličja. Kljub temu mu je uspel lep dosežek, uvrstitev v veliki finale svetovnega prvenstva je več, kot je po dolgotrajni rehabilitaciji in kratkem času, ki ga je lahko namenil treningom, pričakoval ali napovedoval.

    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Slovenske ceste danes obstale, gneča se seli proti Ljubljani

    Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, gneča je tudi na ljubljanskih obvoznicah.
    4. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Več iz teme

    Toni VodišekFormula kitekajtanjejadranjesvetovno prvenstvoJadralna zveza Slovenije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

