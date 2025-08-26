Vodstvo Cadillaca izbralo dirkača za formulo 1

Finec Valtteri Bottas in Mehičan Sergio Perez bosta v prihodnji sezoni formule 1 uradna dirkača moštva Cadillac. To bo enajsta ekipa v kraljevskem avtomobilističnem razredu v svetovnem prvenstvu 2026.

Bottas, ki je slavil že deset zmag v F1, in Perez, ki je v svojo korist odločil šest dirk za veliko nagrado, se tako s Cadillacom vračata med svetovno elito. »Da smo vzeli dva tako zelo izkušena dirkača, kot sta Bottas in Perez, je znak drznosti. A prav to potrebujemo za uspeh,« je v izjavi za javnost dejal vodja ameriške ekipe Graeme Lowdon.

Finski as, ki bo pojutrišnjem praznoval 36. rojstni dan, je v formuli 1 dirkal za Williams, Mercedes, Alfa Romeo in Sauber, pol leta mlajši Mehičan pa za Sauber, McLaren, Force Indio, Racing Point in Red Bull.

»Nimaš vsak dan priložnosti, da si del nečesa, kar se gradi od temeljev. Vesel sem, da bom pomagal ekipo oblikovati v nekaj, kar resnično spada v štartno vrsto formule 1,« je povedal Bottas, medtem ko je Perez dodal: »Ponosen sem, da sem že od vsega začetka del tako ambicioznega in pomembnega projekta. Resnično sem vesel, da sem član tako dinamične zasedbe. Verjamem, da lahko skupaj pomagamo oblikovati to ekipo v konkurenčno moštvo,« je prepričan 35-letni Mehičan.