Vodstvo Ferrarija še podaljšalo pogodbo z Leclercom

Ljubljana – Čeprav je imel Charles Leclerc pogodbo s Ferrarijem do konca sezone 2021, je sodelovanje z italijansko ekipo formule 1 predčasno podaljšal še za tri leta – do vključno 2024. Novica je na dan prišla danes, presenetila pa je mnoge spremljevalce kraljevskega avtomobilističnega razreda.



»Zelo sem vesel, da ostajam še dlje pri Ferrariju. V letošnji sezoni so se mi uresničile sanje, da sem lahko dirkal za najbolj slovito moštvo v formuli 1. Komaj čakam, da bom po razburljivem letu 2019 še poglobil odnos z ekipo. Veselim se že štarta prvenstva 2020 in zelo sem radoveden, kaj bo prinesla prihodnost,« je že nestrpen 22-letni Monačan, ki je v skupni razvrstitvi letos zasedel četrto mesto. Tako je pustil za seboj tudi slovitejšega nemškega moštvenega sotekmovalca Sebastiana Vettla (5.), ki se mu bo pogodba z zasedbo iz Maranella iztekla po koncu sezone 2020.



Zadovoljstva nad tem, da so z Leclercom sklenili novo, daljšo pogodbo, niso skrivali niti odgovorni pri Ferrariju. »Iz dirke v dirko smo si bolj želeli, da bi podaljšali sodelovanje s Charlesom. To pomeni, da je pred nami trdna skupna prihodnost. Prepričan sem, da bomo spisali veliko novih poglavij v zgodovini poskočnega vranca,« je poudaril Mattia Binotto, vodja Ferrarijevega moštva v formuli 1.