Vojna ji je vzela dom, ne pa sanj: Rodila se je v Ukrajini, bori se za Slovenijo

Ilariia Tsurkan sodi med najboljše mlade judoistke na svetu, kar je v letošnjem poletju potrdila na dveh velikih tekmovanjih v konkurenci do 18 let. Konec junija je v Las Palmasu zablestela z naslovom kadetske evropske prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov, v kateri je svojo razkošno nadarjenost potrdila tudi na nedavnem kadetskem svetovnem prvenstvu v Guayaquilu, na katerem si je izbojevala bronasto odličje. Sedemnajstletnica iz Odese, ki trenira pri JK Bežigrad, pa ima za seboj tudi zgodbo, ki presega športne uspehe ...