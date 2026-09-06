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Vojna ji je vzela dom, ne pa sanj: Rodila se je v Ukrajini, bori se za Slovenijo

Kadetska evropska prvakinja Ilariia Tsurkan št. 1 na lestvici svetovne judoistične zveze do 18 let. Med nedavnim obiskom rodne Odese večkrat v zaklonišču.
Ilariia Tsurkan velja za eno od najobetavnejših judoistk na svetu. FOTO: Miha Šimnovec
Galerija
Ilariia Tsurkan velja za eno od najobetavnejših judoistk na svetu. FOTO: Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
6. 9. 2026 | 05:00
7:36
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Ilariia Tsurkan sodi med najboljše mlade judoistke na svetu, kar je v letošnjem poletju potrdila na dveh velikih tekmovanjih v konkurenci do 18 let. Konec junija je v Las Palmasu zablestela z naslovom kadetske evropske prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov, v kateri je svojo razkošno nadarjenost potrdila tudi na nedavnem kadetskem svetovnem prvenstvu v Guayaquilu, na katerem si je izbojevala bronasto odličje. Sedemnajstletnica iz Odese, ki trenira pri JK Bežigrad, pa ima za seboj tudi zgodbo, ki presega športne uspehe ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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