Vozlova osma na 200 m prsno

Glasgow

Končne uvrstitve slovenskih plavalcev

5. Tjaša Oder, 800 m prosto DR

7. Katja Fain, 200 m prosto DR

7. Slovenija (Klančar, Fain, Šegel, Pintar) 4 x 50 m prosto DR

8. Peter John Stevens, 50 m prsno

- finale: Katja Fain, 400 m mešano (6. mesto in diskvalifikacija)

8. Tjaša Vozel, 200 m prsno

10. Katja Fain, 800 m prosto

11. Tjaša Pintar, 200 m prosto

11. Martin Bau, 400 m prosto DR

12. Slovenija (Jamšek, Pintar, Klančar, Fain), 4 x 50 m mešano

13. Neža Klančar, 50 m prosto

13. Neža Klančar, 100 m mešano DR

13. Tjaša Vozel, 100 prsno DR

14. Tjaša Oder, 400 m prosto

15. Daša Tušek, 800 m prosto

15. Martin Bau, 1500 m prosto

15. Katja Fain, 400 m prosto

16. Janja Šegel, 200 m prosto

17. Tjaša Pintar 100 m prosto

19. Janja Šegel, 100 m prosto

20. Neža Klančar, 100 m prosto

23. Peter John Stevens, 100 m prsno

24. Katja Fain, 100 m prosto

25. Tjaša Pintar, 50 m prosto

25. Janja Šegel, 100 m hrbtno

26. Daša Tušek, 400 m prosto

26. Tjaša Pintar, 50 m prsno

27. Primož Šenica Pavletič, 200 m hrbtno

28. Neža Klančar, 200 m prosto

31. Tjaša Vozel, 50 m prsno

36. Janja Šegel, 50 m prosto

48. Primož Šenica Pavletič, 200 m prosto

67. Martin Bau, 100 m prosto

- Plavalka kranjske Zvezdeje na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Glasgowu z izidom 2:21,99 osvojila osmo mesto na 200 m prsno. Z 2:18,35 je bila najboljša Rusinja, srebro je osvojila Britanka, bron pa ItalijankaDo polovice tekme je imela Vozlova enak dosežek kot v dopoldanskem predtekmovanju, ko je z državnim rekordom 2:20,99 zasedla drugo mesto. Takrat pa se je začel silovit napad Temnikove ter Italijanke, ki sta plavali ob Vozlovi, in slovenska reprezentantka je odgovorila s povečano frekvenco, a s slabšim zavesljajem do konca izgubila celo sekundo.V boju za zlato si je Temnikova zmago zagotovila šele v finišu, ko je na zadnji četrtini ugnala do takrat vodilno Renshawovo.Popoldne je nepričakovano priložnost v polfinalu na 50 m prosto dobila še plavalka Olimpijein s tretjim izidom v karieri 24,71 zasedla 13. mesto.