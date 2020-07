FOTO:Vrag je glasno zarjovel, da z njim ne bo več šale

Kar 245 dni je moral Fabio Quartararo čakati od konca motociklističnega svetovnega prvenstva 2019 do prve priložnosti v novi sezoni, toda potrpežljivost se mu je bogato obrestovala. Na nedeljski veliki nagradi Španije ni le prišel do prve zmage v razredu motogp, po poškodbi Marca Marqueza, ki bo z zlomljeno nadlaktjo okreval še lep čas, se je v hipu zavihtel na vrh seznama favoritov za letošnji naslov prvaka. Pri pičlih 21 letih in z 20 dirkami v elitni konkurenci za seboj.Odštevanje dni do prvega štarta ni bilo prijetno, a je Quartararoju že prineslo nekaj prijetnih trenutkov. Konec januarja je izvedel, da se bo v SP 2021 ...