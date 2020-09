Vrag je znova oživel v Barceloni

Smola Valentina Rossija

Mladi Francoz je bil vesel tretje zmage v kraljevskem razredu. FOTO: Albert Gea/Reuters

Pošteno mu je odleglo

Barcelona – Lani jedosegel štiri zmage in tri druga mesta v uvodnih osmih dirkah SP razreda motogp in zbral 160 točk, 44 več od najbližjega zasledovalca, njegova prednost pa bi lahko bila še izdatnejša, če ga ne bi polomil v Austinu in ostal brez prvega mesta. Brez njega je letošnja sezona precej bolj izenačena. Najbolj izstopa, ki se je na osmi preizkušnji sezone, VN Katalonije, veselil tretje zmage, a je doslej zbral 108 točk in ima 36 točk naskoka – pred sedmim na razpredelnici.Mladi Francoz na yamahinem sedežu je sicer silovito začel sezono z dvema zmagama v Jerezu, a se v naslednjih petih nastopih ni več prebil med najboljšo trojico. Na vrhu so se izmenjaliin. Sušno obdobje je Quartararo prekinil v Španiji, kjer se počuti kot doma, uradno pa ima bivališče v Andori in Barcelono pred nosom.Čeprav je dirkače tokrat pričakalo hladno vreme, ki je bilo velik izziv za pnevmatike, je upravičil svoj vzdevek Diablo, Vrag. Štartal je z drugega mesta med dvema Italijanoma, Morbidellijem, ki je bil najhitrejši v sobotnih kvalifikacijah, in veteranom, vodstvo pa je prevzel v devetem krogu in ga ni več izpustil iz rok. Pri tem so mu šle na roko tudi nezgode glavnih tekmecev.Dovizioso je odstopil že v prvem zavoju po trčenju z, devet krogov pred koncem pa je Rossi v pesku končal zelo obetavno predstavo in jubilejni 350. nastop v elitnem razredu, ko je bil pred njim zgolj Quartararo. Težave favoritov je zaokrožil Viñales, ki si je v okleščenem končnem vrstnem redu privozil šele deveto mesto s 13,6 sekunde zaostanka, Morbidellija pa sta v predzadnjem krogu dohitela oba Suzukijeva aduta.je tretjič v sezoni osvojil drugo mesto,pa se prvič po poškodbi rame pred uvodno dirko v Jerezu uvrstil med najhitrejšo trojico, čeprav poudarja, da še ni stoodstotno pripravljen.Po tretji zmagi v dveh sezonah v kraljevskem razredu motogp je 21-letni Quartararo poudaril: »Dirka se je končala pravšnji čas. Moje gume namreč niso imele le slabšega oprijema, bile so že uničene, suzukija pa sta bila povsem blizu. Pomembno je bilo, da sem začel iz prve vrste, čeprav štart ni bil najboljši, a sem se prebil v ospredje. Ko lahko tekmece prehitevam v ravninah, vem, da se lahko borim za zmago. To mi je uspelo prvič po 26. juliju in drugi dirki v Jerezu, v tem času pa mojim možganom ni bilo lahko. Preživljal sem težke trenutke, ker tako dolgo nisem našel poti na vrh, zato mi je danes pošteno odleglo.«Joana Mira so prevevali mešani občutki: »Zelo sem vesel, toda hkrati mi je žal, da ni dirka trajala vsaj še en krog. V zadnjem krogu sem bi namreč hitrejši od Fabia in zmaga je bila blizu. Toda najpomembnejše je, da sta na odru dva suzukija.«