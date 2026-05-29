Vrhničani po kazenskih strelih prvaki slovenske futsal lige

Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci letošnje sezone 1. slovenske futsal lige Arhides. Vrhničani so na odločilni, peti tekmi finalne serije pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec s 6:5 (2:0, 2:2) in v ponovitvi lanskega finala ubranili naslov.

Siliko Vrhnika je osvojila svoj drugi naslov državnih prvakov, Dobovčani ostajajo pri sedmih naslovih. Najuspešnejša ekipa je z desetimi lovorikami Litija.

Obe ekipi sta v finalni seriji dobili svoji tekmi pred domačimi gledalci. Vrhnika je slavila s 7:5 in 4:1, Dobovec pa s 7:4 in 2:1, tako da je o letošnjem odločala peta tekma na Vrhniki. Na vseh dosedanjih štirih tekmah so gledalci videli dober nogomet, na tretjem medsebojnem obračunu pa je na Vrhniki celo prišlo do pretepa obeh navijaških skupin.

Vrhničani so bili letos najboljši. FOTO: Robi Kramperšek/Siliko

Tudi danes je bil v Vrhniki izjemno izenačen in trden obračun, v katerem je ob koncu zavrela tudi kri, odločale pa so malenkosti. Ekipi sta bili po polčasu izenačeni, o končnem zmagovalcu 31. sezone 1. SFL so odločale šele kazenski udarci.

V prvem polčasu sta za Siliko zadela Jakob Rems (2. minuta) in Gašper Trdin z desetmetrovke (20.), v drugem delu je Dobovec izenačil po dveh golih Adrijana Trstenjaka (22. in 25.). V šestmetrovkah je bil Dobovec dvakrat nenatančen, Siliko enkrat, odločilni strel je unovčil Alan Muratagić.