Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

Med 9. in 14. februarjem se bo v Ljubljani, Domžalah in Radovljici odvil že 20. Festival gorniškega filma. Kot poudarjajo organizatorji, ne gre le za največji slovenski gorniški dogodek, pač pa tudi za najpomembnejši festival na to temo v jugovzhodni Evropi.

Na ogled bo 34 filmov – od tega bo letos bera slovenskih rekordna – pet predavanj in razstava, posvečena okrogli obletnici. V torek, 10. februarja, bo v Ljubljani predavanje vrhunske katalonske alpinistke Sílvie Vidal. Znana je po solo vzponih v oddaljenih stenah sveta, kjer v popolnosti izolaciji in brez stikov z zunanjim svetom išče najbolj optimalno pot na vrh.

Leta 2021 je na podelitvi zlatih cepinov prejela posebno pohvalo za solo vzpon v Patagoniji. Smer na Cerro Chileno Grande je poimenovala Sincronia màgica – kot je dejala v intervjuju, se je s tem »poklonila« vsemu, kar se je dogajalo na odpravi, na kateri je bilo na koncu mogoče vse, kar se je prej zdelo nemogoče. V steni omenjene gore je – sama, brez satelitskega telefona, GPS signala, možnosti, da preveri vremensko napoved – preživela kar 33 dni.

Ste že od nekdaj pri plezanju stremeli h goram, na katerih ste lahko sami?

Po navadi plezam z različnimi plezalnimi partnerji, občasno pa moram v gorah izkusiti tudi samoto. Ko to začutim, storim. Tako je že od nekdaj.

Ko sem letošnjega dobitnika zlatega cepina Aleša Česna vprašala, ali si samotne gore in smeri izbira, ker tam ni gneče, je odgovoril pritrdilno, vendar dodal, da ne zato, ker tam ni gneče, pač pa so gore takšne. Zahtevne, odmaknjene. Kako je z vami?

V odročnih stenah je manj gneče in to pomeni večjo samoto. Bolj, kot so odročne, bolj so samotne in prinašajo več pustolovščin, raziskovanja, več negotovosti in izzivov – več motivacije.

Kaj vam daje samota v steni oziroma na odpravi?

Samota prinaša tudi tišino. Zanimiva izkušnja je poslušati to »tišino«.

Ali gre pri tej samoti zgolj za odsotnost ljudi okrog vas ali še za kaj drugega?

Solo plezanje izberem takrat – ne zmeraj – ko si želim izkusiti samoto. Na takšnih odpravah gre za samoto v pozitivnem pomenu. Izberem jo. Plezalci se moramo v takšnih trenutkih soočiti z vsemi neznanimi situacijami, sami se moramo odločati, z nikomer ne moremo deliti stvari … To nam omogoča, da vse skupaj doživljamo drugače kot doma ali ko so zraven ljudje, ki te včasih pripeljejo do meja, drugih meja, ki jih sicer tako ali tako vključuje odprava. Samota da človeku tudi dobro priložnost, da razišče te meje.

Solo plezanje izbere takrat – ne zmeraj – ko si želi izkusiti samoto. FOTO: Osebni arhiv

Nekje ste dejali, da ste si jo izbrali sami in da vam je torej najbrž v zadoščenje? Ste na kakšnem vzponu kdaj prevprašali sebe, da čista samota morda le ni bila najboljša odločitev?

Odprava lahko traja od dva do tri mesece in zagotovo se pojavijo dobri in slabi trenutki. Toda, ko sem sama, to pomeni, da se na odpravo pripravljam več mesecev in imam čas, da ugotovim, ali si tega res želim. Zato se, ko sem tam, počutim, da sem, kjer želim biti, tudi, ko pridejo slabi trenutku.

Na solo vzponih delujete povsem avtonomno – brez GPS signala, brez radijske zveze, telefona, vremenskih napovedi … Je to na neki način boj Davida z Goljatom? Vi proti steni? Vi v boju z naravo?

To ni boj. Ne grem v vojno. Gre le za to, da želim izkusiti popolno samoto.

Odprava je več kot le vzpon in vse ostalo je po navadi celo težje od samega vzpona, ste rekli v enem od intervjujev. Kaj je za vas na odpravi najtežje?

Predpriprave. Med samo odpravo je lahko težko – mraz, lakota, strahovi ob skalnih podorih, razpoke, divje reke, ki jih je treba prečkati … Ampak si soočen z resnično situacijo. Doma, še posebej pa, ko se odpravljaš na neznana območja, primanjkuje informacij o pristopu, višini stene, kakovosti skale, ni vremenske napovedi, zato se moraš spopasti z veliko negotovostjo in strahovi pred neznanim. Ti strahovi se pojavijo med pripravami, vendar niso resnični, ker se v tistem trenutku še nič ne dogaja. So le negativne misli.

Če je vreme slabo, ste lahko ujeti v šotoru ali na vrvi na gori tudi po 10 dni. Kaj počnete? O čem razmišljate?

10. februarja bo v Ljubljani Sílvie Vidal. FOTO: Osebni arhiv

Kako teče čas v takih trenutkih? Najbrž drugače, kot ko ste doma in ima te kup opravkov …

Dolgčas mi je. Počivam, ne počnem nič, včasih razmišljam o tem, kaj bi se lahko dogajalo naprej.

Včasih teče počasneje, včasih ne. Imaš pa možnost, da se zavedaš časa, ki mineva.

Ali vam je bilo kot ženski pri solo plezanju kdaj težje, kot bi bilo morda moškemu plezalcu? Koliko vaš spol definiram način plezanja, še posebej solo plezanje?

Zame plezanje ni povezano s spolom.

Kako odkrivate stene? Veliko plezate po (vsaj za laično javnost) skorajda povsem neznanih stenah.

Na različne načine. Včasih kdo pove o oddaljeni steni, včasih gledam videoposnetek iz nekega oddaljenega območja ali … Kdo ve.

Eni od smeri ste dali ime »Čarobna sinhronost«. Kaj je v plezanju čarobnega? Laiku se zdi, da gre za eno samo trpljenje?

Ime smeri se ne nanaša na plezanje, temveč na vse situacije, ki sem jih doživela na tej odpravi, zaradi katerih je bilo mogoče to, kar se je sprva zdelo »nemogoče«.

V oddaljenih gorstvih še lahko vidite divjo, prvinsko naravo. Ali ob vrnitvi v civilizacijo doživite kakšen kulturni šok, glede na to, kako človeštvo ravna z naravo?

Ko se vračam, vem, kam prihajam. Presenečenje je, ko grem na tista območja, kjer še nisem bila. Vrnitev v civilizacijo po več tednih samote pa zagotovo zahteva nekaj aklimatizacije.