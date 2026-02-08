  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

Silvia Vidal bo 10. februarja predavala na 20. Festivalu gorniškega filma v Ljubljani. Znana je po solo vzponih v oddaljenih stenah sveta.
Odprava lahko traja od dva do tri mesece in zagotovo se pojavijo dobri in slabi trenutki. FOTO: Osebni arhiv 
Galerija
Odprava lahko traja od dva do tri mesece in zagotovo se pojavijo dobri in slabi trenutki. FOTO: Osebni arhiv 
Anja Intihar
8. 2. 2026 | 07:00
7:19
A+A-

Med 9. in 14. februarjem se bo v Ljubljani, Domžalah in Radovljici odvil že 20. Festival gorniškega filma. Kot poudarjajo organizatorji, ne gre le za največji slovenski gorniški dogodek, pač pa tudi za najpomembnejši festival na to temo v jugovzhodni Evropi.

image_alt
Aleš Česen: Zahtevni vzponi te vsega posrkajo, saj gre na koncu vedno zares

Na ogled bo 34 filmov – od tega bo letos bera slovenskih rekordna – pet predavanj in razstava, posvečena okrogli obletnici. V torek, 10. februarja, bo v Ljubljani predavanje vrhunske katalonske alpinistke Sílvie Vidal. Znana je po solo vzponih v oddaljenih stenah sveta, kjer v popolnosti izolaciji in brez stikov z zunanjim svetom išče najbolj optimalno pot na vrh.

Leta 2021 je na podelitvi zlatih cepinov prejela posebno pohvalo za solo vzpon v Patagoniji. Smer na Cerro Chileno Grande je poimenovala Sincronia màgica – kot je dejala v intervjuju, se je s tem »poklonila« vsemu, kar se je dogajalo na odpravi, na kateri je bilo na koncu mogoče vse, kar se je prej zdelo nemogoče. V steni omenjene gore je – sama, brez satelitskega telefona, GPS signala, možnosti, da preveri vremensko napoved – preživela kar 33 dni.

Ste že od nekdaj pri plezanju stremeli h goram, na katerih ste lahko sami?

Po navadi plezam z različnimi plezalnimi partnerji, občasno pa moram v gorah izkusiti tudi samoto. Ko to začutim, storim. Tako je že od nekdaj.

Ko sem letošnjega dobitnika zlatega cepina Aleša Česna vprašala, ali si samotne gore in smeri izbira, ker tam ni gneče, je odgovoril pritrdilno, vendar dodal, da ne zato, ker tam ni gneče, pač pa so gore takšne. Zahtevne, odmaknjene. Kako je z vami?

V odročnih stenah je manj gneče in to pomeni večjo samoto. Bolj, kot so odročne, bolj so samotne in prinašajo več pustolovščin, raziskovanja, več negotovosti in izzivov – več motivacije.

Kaj vam daje samota v steni oziroma na odpravi?

Samota prinaša tudi tišino. Zanimiva izkušnja je poslušati to »tišino«.

Ali gre pri tej samoti zgolj za odsotnost ljudi okrog vas ali še za kaj drugega?

Solo plezanje izberem takrat – ne zmeraj – ko si želim izkusiti samoto. Na takšnih odpravah gre za samoto v pozitivnem pomenu. Izberem jo. Plezalci se moramo v takšnih trenutkih soočiti z vsemi neznanimi situacijami, sami se moramo odločati, z nikomer ne moremo deliti stvari … To nam omogoča, da vse skupaj doživljamo drugače kot doma ali ko so zraven ljudje, ki te včasih pripeljejo do meja, drugih meja, ki jih sicer tako ali tako vključuje odprava. Samota da človeku tudi dobro priložnost, da razišče te meje.

Solo plezanje izbere takrat – ne zmeraj – ko si želi izkusiti samoto. FOTO: Osebni arhiv 
Solo plezanje izbere takrat – ne zmeraj – ko si želi izkusiti samoto. FOTO: Osebni arhiv 

Nekje ste dejali, da ste si jo izbrali sami in da vam je torej najbrž v zadoščenje? Ste na kakšnem vzponu kdaj prevprašali sebe, da čista samota morda le ni bila najboljša odločitev?

Odprava lahko traja od dva do tri mesece in zagotovo se pojavijo dobri in slabi trenutki. Toda, ko sem sama, to pomeni, da se na odpravo pripravljam več mesecev in imam čas, da ugotovim, ali si tega res želim. Zato se, ko sem tam, počutim, da sem, kjer želim biti, tudi, ko pridejo slabi trenutku.

Na solo vzponih delujete povsem avtonomno – brez GPS signala, brez radijske zveze, telefona, vremenskih napovedi … Je to na neki način boj Davida z Goljatom? Vi proti steni? Vi v boju z naravo?

To ni boj. Ne grem v vojno. Gre le za to, da želim izkusiti popolno samoto.

Odprava je več kot le vzpon in vse ostalo je po navadi celo težje od samega vzpona, ste rekli v enem od intervjujev. Kaj je za vas na odpravi najtežje?

Predpriprave. Med samo odpravo je lahko težko – mraz, lakota, strahovi ob skalnih podorih, razpoke, divje reke, ki jih je treba prečkati … Ampak si soočen z resnično situacijo. Doma, še posebej pa, ko se odpravljaš na neznana območja, primanjkuje informacij o pristopu, višini stene, kakovosti skale, ni vremenske napovedi, zato se moraš spopasti z veliko negotovostjo in strahovi pred neznanim. Ti strahovi se pojavijo med pripravami, vendar niso resnični, ker se v tistem trenutku še nič ne dogaja. So le negativne misli.

Če je vreme slabo, ste lahko ujeti v šotoru ali na vrvi na gori tudi po 10 dni. Kaj počnete? O čem razmišljate?

10. februarja bo v Ljubljani Sílvie Vidal. FOTO: Osebni arhiv 
10. februarja bo v Ljubljani Sílvie Vidal. FOTO: Osebni arhiv 
Dolgčas mi je. Počivam, ne počnem nič, včasih razmišljam o tem, kaj bi se lahko dogajalo naprej.

Kako teče čas v takih trenutkih? Najbrž drugače, kot ko ste doma in ima te kup opravkov …

Včasih teče počasneje, včasih ne. Imaš pa možnost, da se zavedaš časa, ki mineva.

Ali vam je bilo kot ženski pri solo plezanju kdaj težje, kot bi bilo morda moškemu plezalcu? Koliko vaš spol definiram način plezanja, še posebej solo plezanje?

Zame plezanje ni povezano s spolom.

Kako odkrivate stene? Veliko plezate po (vsaj za laično javnost) skorajda povsem neznanih stenah.

Na različne načine. Včasih kdo pove o oddaljeni steni, včasih gledam videoposnetek iz nekega oddaljenega območja ali … Kdo ve.

image_alt
Bila je lepa in brez dlake na jeziku, kar je mnoge motilo

Eni od smeri ste dali ime »Čarobna sinhronost«. Kaj je v plezanju čarobnega? Laiku se zdi, da gre za eno samo trpljenje?

Ime smeri se ne nanaša na plezanje, temveč na vse situacije, ki sem jih doživela na tej odpravi, zaradi katerih je bilo mogoče to, kar se je sprva zdelo »nemogoče«.

V oddaljenih gorstvih še lahko vidite divjo, prvinsko naravo. Ali ob vrnitvi v civilizacijo doživite kakšen kulturni šok, glede na to, kako človeštvo ravna z naravo?

Ko se vračam, vem, kam prihajam. Presenečenje je, ko grem na tista območja, kjer še nisem bila. Vrnitev v civilizacijo po več tednih samote pa zagotovo zahteva nekaj aklimatizacije.

Sorodni članki

PremiumPhoto
Sobotna priloga
Alpinist Aleš Česen

Aleš Česen: Zahtevni vzponi te vsega posrkajo, saj gre na koncu vedno zares

Vložek za udeležbo na komercialni odpravi je neprimerno manjši, kot da se razviješ v samostojnega alpinista, da boš lahko to počel sam, pravi Aleš Česen.
Anja Intihar 13. 12. 2025 | 05:00
Preberite več
PremiumPhoto
Sobotna priloga
Wanda Rutkiewicz

Bila je lepa in brez dlake na jeziku, kar je mnoge motilo

Življenje Wandi Rutkiewicz ni prizanašalo; morda so jo prav številne tragedije izoblikovale v močno osebnost, ki ni imela zadržkov pred nikomer.
Anja Intihar 8. 3. 2025 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Alpinist Viki Grošelj

Na Everestu sem izstopil iz telesa, opazoval tipa, ki sestopa – sebe

46 let po prvem obisku Nepala, ki mu je ogromno dal (a tudi vzel kar nekaj soplezalcev), je Viki Grošelj dokončal svojo zamisel prečenja te himalajske dežele.
Anja Intihar 21. 1. 2023 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
intervju z zakoncema štremfelj

Everest je rdeča nit njunega življenja

Ne vem, kje sem jemala voljo, trmo, preživela te dneve, ko sem v dnevnik pisala: 'Nikoli več! Nikoli Več!' opisuje Marija Štremfelj manj svetle trenutke.
Anja Intihar 10. 10. 2020 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

silvia vidalfestival gorniškega filmaalpinizemplezanje

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
LA Lakers - Golden State Warriors Nikola Jokić le še za najboljšim vseh časov, Dončić lažje diha

Na koncu bo Jokić kot Usain Bolt, Dončić pa lažje diha

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića premagali Golden State Warriors s 105:99. Večer v ligi NBA je bil v znamenju Nikole Jokića.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Silvia Vidal

Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

Silvia Vidal bo 10. februarja predavala na 20. Festivalu gorniškega filma v Ljubljani. Znana je po solo vzponih v oddaljenih stenah sveta.
Anja Intihar 8. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Laufarija

Veliko srce Cerkljanske napajajo srca vseh, ki laufarijo ohranjajo živo

Pri laufarjih je občudovanja vredno, da so to pustno šego ohranili 70 let in se še vedno se držijo datumov, ki so jih sami določili.
Anja Intihar 8. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kinorecenzija tedna: Klic v sili

Triler Sama Raimija bo najbolj všeč ljubiteljem grozljivk.
8. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za nedeljo, 8. februar 2026

Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Verjemite zvezdam!
8. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Laufarija

Veliko srce Cerkljanske napajajo srca vseh, ki laufarijo ohranjajo živo

Pri laufarjih je občudovanja vredno, da so to pustno šego ohranili 70 let in se še vedno se držijo datumov, ki so jih sami določili.
Anja Intihar 8. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Kinorecenzija tedna: Klic v sili

Triler Sama Raimija bo najbolj všeč ljubiteljem grozljivk.
8. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za nedeljo, 8. februar 2026

Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Verjemite zvezdam!
8. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo