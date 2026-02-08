Vrhunska alpinistka: Zanimiva izkušnja je v steni poslušati »tišino«

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Med 9. in 14. februarjem se bo v Ljubljani, Domžalah in Radovljici odvil že 20. Festival gorniškega filma. Kot poudarjajo organizatorji, ne gre le za največji slovenski gorniški dogodek, pač pa tudi za najpomembnejši festival na to temo v jugovzhodni Evropi.
Na ogled bo 34 filmov – od tega bo letos bera slovenskih rekordna – pet predavanj in razstava, posvečena okrogli obletnici. V torek, 10. februarja, bo v Ljubljani predavanje vrhunske katalonske alpinistke Sílvie Vidal. Znana je po solo vzponih v oddaljenih stenah sveta, kjer v popolnosti izolaciji in brez stikov z zunanjim svetom išče najbolj optimalno pot na vrh.
Leta 2021 je na podelitvi zlatih cepinov prejela posebno pohvalo za solo vzpon v Patagoniji. Smer na Cerro Chileno Grande je poimenovala Sincronia màgica – kot je dejala v intervjuju, se je s tem »poklonila« vsemu, kar se je dogajalo na odpravi, na kateri je bilo na koncu mogoče vse, kar se je prej zdelo nemogoče. V steni omenjene gore je – sama, brez satelitskega telefona, GPS signala, možnosti, da preveri vremensko napoved – preživela kar 33 dni.
Po navadi plezam z različnimi plezalnimi partnerji, občasno pa moram v gorah izkusiti tudi samoto. Ko to začutim, storim. Tako je že od nekdaj.
V odročnih stenah je manj gneče in to pomeni večjo samoto. Bolj, kot so odročne, bolj so samotne in prinašajo več pustolovščin, raziskovanja, več negotovosti in izzivov – več motivacije.
Samota prinaša tudi tišino. Zanimiva izkušnja je poslušati to »tišino«.
Solo plezanje izberem takrat – ne zmeraj – ko si želim izkusiti samoto. Na takšnih odpravah gre za samoto v pozitivnem pomenu. Izberem jo. Plezalci se moramo v takšnih trenutkih soočiti z vsemi neznanimi situacijami, sami se moramo odločati, z nikomer ne moremo deliti stvari … To nam omogoča, da vse skupaj doživljamo drugače kot doma ali ko so zraven ljudje, ki te včasih pripeljejo do meja, drugih meja, ki jih sicer tako ali tako vključuje odprava. Samota da človeku tudi dobro priložnost, da razišče te meje.
Odprava lahko traja od dva do tri mesece in zagotovo se pojavijo dobri in slabi trenutki. Toda, ko sem sama, to pomeni, da se na odpravo pripravljam več mesecev in imam čas, da ugotovim, ali si tega res želim. Zato se, ko sem tam, počutim, da sem, kjer želim biti, tudi, ko pridejo slabi trenutku.
To ni boj. Ne grem v vojno. Gre le za to, da želim izkusiti popolno samoto.
Predpriprave. Med samo odpravo je lahko težko – mraz, lakota, strahovi ob skalnih podorih, razpoke, divje reke, ki jih je treba prečkati … Ampak si soočen z resnično situacijo. Doma, še posebej pa, ko se odpravljaš na neznana območja, primanjkuje informacij o pristopu, višini stene, kakovosti skale, ni vremenske napovedi, zato se moraš spopasti z veliko negotovostjo in strahovi pred neznanim. Ti strahovi se pojavijo med pripravami, vendar niso resnični, ker se v tistem trenutku še nič ne dogaja. So le negativne misli.
Včasih teče počasneje, včasih ne. Imaš pa možnost, da se zavedaš časa, ki mineva.
Zame plezanje ni povezano s spolom.
Na različne načine. Včasih kdo pove o oddaljeni steni, včasih gledam videoposnetek iz nekega oddaljenega območja ali … Kdo ve.
Ime smeri se ne nanaša na plezanje, temveč na vse situacije, ki sem jih doživela na tej odpravi, zaradi katerih je bilo mogoče to, kar se je sprva zdelo »nemogoče«.
Ko se vračam, vem, kam prihajam. Presenečenje je, ko grem na tista območja, kjer še nisem bila. Vrnitev v civilizacijo po več tednih samote pa zagotovo zahteva nekaj aklimatizacije.
