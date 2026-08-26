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Vrhunska športnica in alkohol? To ne gre skupaj

Teniški svet o nepričakovanem nizu porazov Arine Sabalenka, vodilne igralke lestvice WTA. Moteče je predvsem, ker je uradna promotorka alkoholne pijače.
Beloruska zvezdnica je navzlic nizu spodrsljajev še naprej na vrhu svetovne lestvice teniških igralk. FOTO: Charly Triballeau/AFP
Galerija
Beloruska zvezdnica je navzlic nizu spodrsljajev še naprej na vrhu svetovne lestvice teniških igralk. FOTO: Charly Triballeau/AFP
S. U.
26. 8. 2026 | 15:35
2:17
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Pred elitno teniško karavano je odprto prvenstvo ZDA, sklepni turnir sezone za grand slam. V kvalifikacijskem delu je v teh dneh že živahno, glavni turnir se bo začel v nedeljo. In če bi se ozrli k lestvicama ATP in WTA, bi bila prva favorita prihajajočega turnirja Jannik Sinner in Arina Sabalenka.

Toda Južni Tirolec, obenem eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih športnikov v naši zahodni soseščini, se je že večkrat v tej sezoni soočal z zdravstvenimi težavami in je zaradi bolečin v kolenu nastop odpovedal, Sabalenka pa je po prepričljivih uvodnih predstavah sezone, ki jih je kronala z zmagoslavjema v sončnem dvojčku (turrnirjih v Indian Wellsu in Miamiju), začela nizati poraze: na Roland-Garrosu je izgubila v četrtfinalu z Rusinjo Diano Šnajder, v Wimbledonu v 4. kolu proti Japonki Noami Osaka.

V tem poletju ji na teniških igriščih ne gre po načrtu. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
V tem poletju ji na teniških igriščih ne gre po načrtu. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Obakrat je razočarano govorila na novinarski konferenci govorila o svojem tenisu in med drugim dejala, da si bo privoščila za tolažbo znamenite gumijaste bonbone in tekilo. Leta 2023 je postala uradna promotorka enega od proizvajalcev te alkoholne pijače in dokler je zmagovala, v javnosti ni bilo opaznih pripomb. Zdaj je drugače.

»Ni prav, da dekle, ki resno trenira in ima za seboj toliko uspehov, reklamira alkohol,« je bil le eden od zapisov v teh dneh po senzacionalnem porazu v Cincinnatiju z mlado Čehinjo Saro Bejlek na družbenih omrežjih. Obenem ji teniški poznavalci očitajo, da v zadnjih mesecih več pozornosti kot tenisu namenja objavljanju fotografij in družabnemu življenju, nekateri pa tudi namigujejo, da je morda v njeni glavi tudi razmišljanje o poroki s svojim zaročencem, Georgiosom Frangulisom, brazilskim poslovnežem grških korenin.

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tenisArina Sabalenkaodprto prvenstvo ZDA 2026

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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