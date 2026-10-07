Vrhunske predstave Naceta, za Kajo usodna francoska šampionka

Za slovensko zastopstvo v judu je bil četrti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v Bakuju – kot je bilo tudi pričakovati – doslej najuspešnejši. Nace Herkovič se je po treh zmagah in dveh porazih prebil do sedmega mesta v kategoriji do 81 kilogramov, eno oviro pa je preskočila tudi Kaja Kajzer Žabkar (do 63 kilogramov).

Nace Herkovič je v uvodnem krogu z iponom premagal Mongolca Shinebayarja Oyunchimega, zatem je prav tako predčasno izločil Iranca Elyasa Parhizgarja, v osmini finala pa je z iponom ugnal še Italijana Manuela Parlatija, lanskega evropskega prvaka do 23 let. V četrtfinalu je moral 23-letni Korošec priznati premoč olimpijskemu podprvaku, Gruzincu Tatu Grigalašviliju, in v repešažu po hudem boju še domačemu reprezentantu Omarju Rajabliju.

Kaja Kajzer Žabkar (desno) je morala priznati premoč sloviti Francozinji Clarisse Agbegnenou. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Član kluba Slovenj Gradec je tako dobil novo potrditev, da se lahko bolj ali manj enakovredno kosa z najboljšimi judoisti na svetu, s sedmim mestom pa si je izbojeval tudi dragocene točke v kvalifikacijah za olimpijske igre čez dve leti v Los Angelesu.

Kaja Kajzer Žabkar je bila v prvem dvoboju z iponom boljša od Kazahstanke Esmigul Kujulove, nato pa je izgubila s francosko šampionko Clarisse Agbegnenou.