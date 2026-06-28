Vročica odbojkarske noči s slovenskim pečatom

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v svoji izjemni knjigi uspehov zapisala že marsikatero lepo poglavje in eno takšnih je tudi to iz vročega zadnjega junijskega sobotnega večera, ko je prav gladko strla močne Brazilce – 3:0 (25, 17, 20). Stožice resda v spektakularni predstavi niso pokale po šivih, a več kot 5000 navzočih, vnovič iz različnih regij naše dežele, je ustvarilo imenitno vzdušje kot jedro še ene lepe slovenske odbojkarske pravljice.

Pogled v prostorno garažo ob severni ljubljanski obvoznici je privabljal spomine bodisi k že velikim odbojkarskim dogodkom v preteklosti kot tudi odmevnim reprezentančnim nogometnim tekmam, saj registrske tablice avtomobilov in avtobusov razkrivajo prihod privržencev od vsepovsod, med kratkim sprehodom do dvorane je lepo slišati prekmurščino, mariborščino, koroške ter goriške jezikovne značilnosti in še marsikaj iz pisane palete pogovorne slovenščine.