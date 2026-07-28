Na šahovski olimpijadi izkušena moška in pomlajena ženska ekipa

Slovenska šahovska reprezentanca bo na olimpijadi v Uzbekistanu, ki bo med 15. in 27. septembrom 2026, nastopila z izkušeno moško in pomlajeno žensko ekipo. Samarkand pa ne bo zgolj prizorišče največjega ekipnega šahovskega tekmovanja. Ob bojih za medalje bodo potekale tudi volitve za predsednika FIDE, zato se športne ambicije letos še izraziteje prepletajo z organizacijsko politiko in bojem za vpliv v svetovnem šahu.

Upravni odbor ŠZS je sredi julija potrdil, da bodo slovensko moško reprezentanco sestavljali Vladimir Fedosejev, Anton Demčenko, Jan Šubelj, Matic Lavrenčič in Matej Šebenik, kapetan pa bo Aljoša Grosar. Gre za enako igralsko zasedbo kot na olimpijadi v Budimpešti leta 2024, ko je Slovenija osvojila zgodovinsko deveto mesto. Prvi štirje igralci so bili znani že maja, kot peti pa je bil potrjen velemojster Šebenik. Čeprav je razmišljal o koncu reprezentančne kariere, je našel nov tekmovalni motiv. Njegove izkušnje in dolgoletna reprezentančna vloga ostajajo pomembni.

Slovenija je bila v Budimpešti po povprečnem ratingu 26. nosilka, zato bo ponovitev ali izboljšanje devetega mesta velik izziv. Veliko bo znova odvisno od prvega igralca Fedosejeva.

Žensko reprezentanco sestavljajo velemojstrici Laura Unuk in Zala Urh ter Nadja Španko, Vesna Mihelič in Anja Beber. Ekipo bo vodil Matjaž Mikac. V primerjavi z olimpijado leta 2024 je zasedba še nekoliko mlajša.

Slovenija je bila v Budimpešti po povprečnem ratingu 26. nosilka, zato bo ponovitev ali izboljšanje devetega mesta velik izziv.

Špankova se vrača po odlični sezoni, Miheličeva je bila ena ključnih igralk ob četrtem mestu Slovenije na letošnjem Mitropa pokalu, petnajstletna Beberjeva pa bo debitirala na največjem članskem ekipnem tekmovanju. Na svetovnem prvenstvu do 16 let je osvojila 12. mesto in izpolnila pogoje za naslov mojstrice FIDE. V ekipi tokrat ni Lare Janželj in Teje Vidic zaradi poklicnih obveznosti, cilj pa bo izboljšati 38. mesto iz Budimpešte.

Za predsedniški položaj kandidirajo tri liste

V Samarkandu bodo potekale tudi volitve za predsednika FIDE. Dosedanji predsednik Arkadij Dvorkovič je po uvrstitvi na sankcijski seznam Evropske unije prekinil izvajanje predsedniških pooblastil, zato je začasno vodenje organizacije prevzel podpredsednik FIDE in nekdanji svetovni prvak Vishy Anand.

Dosedanji predsednik Arkadij Dvorkovič je po uvrstitvi na sankcijski seznam Evropske unije prekinil izvajanje predsedniških pooblastil. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Za predsedniški položaj kandidirajo tri liste. Nemški podjetnik Jan Henric Buettner skupaj z Malcolmom Peinom, nemški podjetnik Wadim Rosenstein s singapurskim poslovnežem Gordonom Tangom ter kazahstanski milijarder Timur Turlov ob podpori Ananda. Med kandidati ni nekdanjega predsednika FIDE Kirsana Iljumžinova, čeprav se je njegovo ime omenjalo v javnosti.

Na evropski ravni je vprašanje vodstva že rešeno. Zurab Azmaiparašvili je bil 18. julija v Bukarešti ponovno izvoljen za predsednika Evropske šahovske zveze (ECU), njegova lista pa je prejela 35 od 53 glasov. Aktualnega predsednika je podprla tudi Šahovska zveza Slovenije.