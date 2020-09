Vsak dan je lahko slovenski praznik športa, ne le 23. september

Od letos ima Slovenija 13 državnih praznikov in še pet drugih dela prostih dni, seznam je kot zadnji dopolnil dan slovenskega športa. Prvič ga bomo praznovali v sredo, 23. t. m., in se pridružili sedmerici, Indiji, Iranu, Maleziji, Katarju, Turčiji, Tajski in Japonski, ki so nekaj podobnega storili že prej. Seznam predhodnikov sicer ni ravno reprezentativen in tudi novi slovenski praznik bo po svoje običajen delovnik. Ne glede na pomisleke pa bo vendarle ponudil priložnost, da se spomnimo vseh prijetnih in koristnih plati športa, tako tekmovalnih kot rekreativnih in telesnovzgojnih dejavnosti. Pisana paleta možnosti nam omogoča, ...