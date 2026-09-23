Srbija, Belgija in zdaj Poljska: Slovenci lahko poravnajo rimski dolg

Še četrtič zapored na evropskih prvenstvih in drugič v nizu v Italiji, po Rimu 2023 tokrat v Milanu, se bodo slovenski odbojkarji borili za odličja. Na varnem v vitrinah odbojkarske zveze so tri srebrne in bronasta kolajna, manjkajoče zlato bi tokrat štelo dvojno, celo trojno, saj prinaša neposredno uvrstitev na olimpijske igre v Los Angeles 2028. A Slovenci ne smejo prehitevati, po dovolj zanesljivi zmagi s 3:1 nad Belgijo jih v petek zvečer čaka polfinalni derbi s Poljaki. Po zadržanem skupinskem delu prvenstva in še posebej po nenadejanem porazu z Grčijo se je v slovensko vrsto zajedel črv dvoma. Dovolj izkušeni so slovenski zvezdniki, da o svoji kakovosti ne dvomijo, a se je tokratno prvenstvo zdelo uročeno, še preden se je začelo. Tonček Štern je s poškodovano ramo ostal doma, na ...