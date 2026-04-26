Vse se vrti okrog bratov Marquez: eden na vrhu, drugi v pesku

Marc Marquez je v soboto dobil šprint, v nedeljo pa dirke ni končal. Namesto njega je na vrhu prav tako svetil priimek Marquez.
Alex Marquez se veseli zmage v Jerezu. Foto Jon Nazca/Reuters
Š. R., STA
26. 4. 2026 | 15:15
1:37
A+A-

Alex Marquez (Ducati Gresini) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na domači preizkušnji v Jerezu je brez uvrstitve po padcu ostal njegov brat Marc Marquez (Ducati), zmagovalec sobotnega sprinta.

Potem ko je v soboto dirkače motilo slabo vreme in so zaradi naliva številni končali na tleh, so danes nastopili v idealnih dirkaških razmerah in sončnem vremenu. To je na začetku Marc Marquez, ki je startal s prvega položaja, izkoristil, a ga je že v prvem krogu mlajši brat prehitel. Za Marca je bilo dirke konec že v drugem krogu, ko je zdrsnil in končal v pesku.

Za Alexom Marquezom sta od tretjega kroga vozila Italijana Marco Bezzechhi (Aprilia) in Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), takšen vrstni red pa je ostal nespremenjen do konca. Za Bezzecchija se je tako končal niz petih zaporednih zmag v motoGP.

V skupnem seštevku je Bezzecchi ostal prvi, zdaj ima 101 točko, danes četrti Španec Jorge Martin (Aprilia) pa je skupno drugi z 90.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Le Mansu.

Sorodni članki

Razno
Jerez

Tudi ko pade, je Marc Marquez še vedno najhitrejši

Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je v kaotičnih dežnih razmerah na domačih tleh premagal moštvenega sotekmovalca Francesca Bagnaio.
25. 4. 2026 | 16:12
Preberite več
Šport  |  Drugo
VN Španije

Tekmecem dal priložnost, ki je niso izkoristili, startal bo s prvega mesta

Marc Marquez (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Španije v razredu motoGP.
25. 4. 2026 | 11:57
Preberite več
Šport  |  Drugo
LemonGrid

V Sloveniji se bodo kalili nasledniki Schumacherja, Hamiltona in Verstappna

Poleti bo pri nas potekal poseben tabor, na katerem se bodo kalili obetavni dirkači s celotnega sveta, dirkaški dnevi bodo potekali na Ptuju.
24. 4. 2026 | 19:56
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nataša Pirc Musar

Predsednica ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Kaj sledi?

Na odločitev Nataše Pirc Musar so se odzvali med drugim v Levici, Gibanju Svoboda in pri Socialnih demokratih.
25. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

Janez Janša zatrjuje, da SDS še ni odločena, da bo za vsako ceno sestavljala vlado. Najverjetnejši mandatar ima v žepu tudi podpise zunajkoalicijske Resnice.
Uroš Esih 24. 4. 2026 | 19:22
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Novice  |  Svet
Mali

V krvavih napadih v Maliju ubit obrambni minister

Združeni narodi so po obsežnih napadih pozvali k mednarodnemu odzivu na nasilje in terorizem v sahelskem delu Zahodne Afrike.
26. 4. 2026 | 15:02
Preberite več
Premium
Nedelo
Gheorghe Hagi

Kralj bi rad preporodil reprezentanco

Na klop romunske nogometne reprezentance se vrača eden izmed najboljših nogometašev osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki se ga je prijel vzdevek Kralj.
Matic Rupnik 26. 4. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Rekordna teka

Najhitrejši maraton na svetu, v Londonu trije pod dvema urama

V moški konkurenci je bil najhitrejši na 42,195 kilometrov z novim najboljšim izidom na svetu Kenijec Sabastian Sawe, v ženski pa Etiopijka Tigst Assefa.
26. 4. 2026 | 14:20
Preberite več
Novice  |  Svet
Ob obletnici Černobila

Papež: Tisti, ki netijo vojne, so tatovi, ki kradejo svetu prihodnost

Ukrajina se danes spominja 40. obletnice najhujše jedrske nesreče na svetu, ob tem pa vztraja strah, da bi lahko ruska vojna povzročila ponovitev tragedije.
26. 4. 2026 | 14:11
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več

