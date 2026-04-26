Vse se vrti okrog bratov Marquez: eden na vrhu, drugi v pesku

Alex Marquez (Ducati Gresini) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na domači preizkušnji v Jerezu je brez uvrstitve po padcu ostal njegov brat Marc Marquez (Ducati), zmagovalec sobotnega sprinta.

Potem ko je v soboto dirkače motilo slabo vreme in so zaradi naliva številni končali na tleh, so danes nastopili v idealnih dirkaških razmerah in sončnem vremenu. To je na začetku Marc Marquez, ki je startal s prvega položaja, izkoristil, a ga je že v prvem krogu mlajši brat prehitel. Za Marca je bilo dirke konec že v drugem krogu, ko je zdrsnil in končal v pesku.

Za Alexom Marquezom sta od tretjega kroga vozila Italijana Marco Bezzechhi (Aprilia) in Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), takšen vrstni red pa je ostal nespremenjen do konca. Za Bezzecchija se je tako končal niz petih zaporednih zmag v motoGP.

V skupnem seštevku je Bezzecchi ostal prvi, zdaj ima 101 točko, danes četrti Španec Jorge Martin (Aprilia) pa je skupno drugi z 90.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Le Mansu.