Vse višja temperatura v vrhu težke kategorije boksa

»Vidim, da se me nekdo boji in se poskuša soočiti z nekom drugim«

Tyson Fury (levo) naj bi se poskušal »vriniti« v vrsto pred Kubrata Puleva. FOTO: Reuters



Možnost, da se boksarja srečata v puljski Areni

Bolgarski boksarje v pogovoru za BBC izjavil, da se niti slučajno ne misli odreči boju za naslov svetovnega prvaka po verziji IBF in trdi, da nestrpno pričakuje obračun z branilcem naslovov svetovnega prvaka,. Z Britancem bi se moral pomeriti 20. junija, a so dvoboj zaradi epidemije novega koronavirusa prestavili za nedoločen čas.V zadnjem času so se pojavile govorice, da bi se Joshua raje najprej meril s, s katerim bi se borila za naslov absolutnega prvaka (po vseh štirih verzijah, Joshui trenutno manjka WBC) in da naj bi se zaradi tega Bolgar umaknil. A Pulev meni ravno nasprotno.»Dovolj je govoric in špekulacij. Ne razumem, zakaj še vedno odlagamo z določitvijo datuma in kraja. Komaj čakam, da zmagam v tem boju. Vidim, da se me nekdo boji in se poskuša soočiti z nekom drugim pred mano. Tako ne bi smel razmišljati svetovni prvak,« Pulev ne razume besed in želja Joshue. Pulev naj bi se z Joshuo pomeril že leta 2017, a je zaradi poškodbe dvoboj odpovedal, Joshua pa je junija leta 2019 izgubil proti, toda naslove vrnil čez pol leta z zmago v povratnem dvoboju, potem ko je Pulev sprejel denar in ponudil Joshui možnost »revanše« Ruizu.»To sem storil le enkrat, drugič ne bom. Takrat je bilo vse proti pravilom, tokrat bo drugače. Eno leto čakam na dvoboj, vedno najdejo nek razlog, da ga odložijo. Naj se borijo ali pa prepustijo naslov,« meni Pulev. O krajih in datumih dvoboja trenutno razpravljajo, možnost je, da se. Pulev je doslej dobil 28 od 29 dvobojev, leta 2014 je izgubil proti Vladimirju Kličku, tudi Joshua ima le en poraz v 24 dvobojih.