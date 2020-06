Watney zbolel sredi turnirja v golfu, negotovost tudi v drugih športih

Philadelphia Phillies prekinili trenknge

Tudi Luka Dončić pozorno spremlja dogajanje v ameriškem športu, saj se bo liga NBA nadaljevala 31. julija. FOTO: USA Today Sports

Na trnih pod obroči in na ledu

Pod vprašanjem številna tekmovanja

Golfistje prvi igralec golfa v ZDA, ki je med tekmovanjem zbolel za novim koronavirusom. Po prvem krogu turnirja serije PGA RBC Heritage v Južni Karolini je sporočil, da ima simptome bolezni, zdravniški pregled pa je potrdil, da gre za okužbo z virusom.Američan Watney, trenutno 234. igralec na svetu, nekoč pa že član elitne deseterice, je moral v izolacijo, tako kot velevajo pravila PGA Toura. Turnir, na katerem sodeluje večina najboljših golfistov na svetu z izjemo, pa se bo nadaljeval po programu oziroma do nedelje.Primerov okužbe in pozitivnih testov je sicer mnogo tudi v drugih športih, ki so začeli priprave na nadaljevanje oziroma začetek tekmovanj. Iz ZDA prihajajo vesti, da imajo obolele domala v vseh ekipnih športih: ligi NBA, nogometni ligi MLS, hokejski NHL in baseballski MLB.Bejzbolski klub Philadelphia Phillies je zaprl vse svoje prostore in prekinil treninge na Floridi, saj je bilo pet igralcev in trije člani osebja pozitivnih na novi koronavirus. Na Floridi je bilo samo v petek 3822 novih okužb, kar je najvišja številka v tej ameriški zvezni državi od začetka pandemije. Za enako potezo sta se odločili še dve ekipi iz bejzbolske lige. Pri Torontu Blue Jays ima simptome bolezni en igralec, pri San Francisco Giants pa en član ekipe ter oseba, ki je bila v stiku z njim. Kmalu za tem je iz moštva Houston Astros prišla novica, da je zbolel en igralec, iz Los Angeles Angels pa poročajo o dveh primerih.Negotov je položaj tudi v zvezi s košarkarsko ligo NBA, v kateri se bodo moštva začela pripravljati čez dobrih deset dni, prve tekme pa bodo na sporedu konec julija. Iz Orlanda, kjer bo nastanjenih 22 ekip, prihajajo zaskrbljujoče novice o visokem porastu okužb.V hokejski NHL, v kateri zasedbe vadijo v omejenih skupinah od 8. junija, so opravili več kot 200 testov in odkrili enajst pozitivnih primerov. Tako kot bejzbolska liga, ki še ni določila štarta nove sezone (morala bi se začeti že maja), tudi hokejska še nima natančnega datuma ali kraja nadaljevanja sezone.V nogometni ligi Major League Soccer sta pozitivna dva igralca – en je iz Inter Miamija, drugi pa iz Atlanta United –, eno okužbo pa so odkrili tudi v ženski poklicni nogometni ligi. MLS se bo nadaljevala 8. julija.Podoben položaj je tudi v ligi ameriškega nogometa NFL, ki naj bi se začela sredi septembra. En igralec iz San Francisco 49ers je zadnji pozitivni primer, pred njim pa so o okužbah poročali iz moštev Houston Texans, Dallas Cowboys (in Denver Broncos ().Porast okužb v ZDA je v nevarnost postavil tudi prihodnost tekmovanja v borilnih veščinah UFC. Ta sicer že poteka za zaprtimi vrati oziroma brez gledalcev, vprašanje pa je, ali bo mogoče izpeljati tudi spektakel v Abu Dabiju, ki je bil predviden za julij.