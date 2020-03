WHO zavrnila možnost, da bi odločila o izvedbi OI v Tokiu

Ženeva - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes zavrnila možnost, da bi odločila o izvedbi poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Gre za odločitev, ki jo morajo sprejeti pristojne vlade in športne organizacije, so zapisali pri svetovni organizaciji.



"Ni naloga WHO, da odloča o tem, ali naj se določen dogodek prekliče ali ne," je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal tiskovni predstavnik organizacije s sedežem v Ženevi Tarik Jasarević.



Svetovna zdravstvena organizacija lahko le svetuje državi gostiteljici in organizatorjem o upravljanju s tveganji. "Vsaka odločitev o mednarodnih dogodkih mora temeljiti na celoviti oceni tveganj in načina, kako z njimi upravljati ob upoštevanju zahtevnosti načrtovanja samega dogodka," je še dejal Jasarević.

Prezgodaj za odgovor

Odločitev o izpeljavi iger v Tokiu tako ostaja v pristojnosti Japonske, njenega organizacijskega odbora in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Slednji je pod vse večjim pritiskom različnih nacionalnih olimpijskih komitejev in športnih zvez, da igre prestavi.



Za zdaj sicer Mok še vztraja pri prvotnem načrtu za izpeljavo iger. V petek je njegov predsednik, nekdanji nemški sabljač in pravnik Thomas Bach, za New York Times izjavil, da je še prezgodaj za dokončne odgovore, saj je do OI še štiri mesece in pol.