Wilder: Preveč naslovov povzroča zmedo, potrebujemo le enega šampiona – mene!

Ljubljana – »Bronasti bombarder«, kot se glasi vzdevek Deontayja Wilderja, je odvrgel novo rušilno bombo. Ameriški boksarski šampion je namreč včeraj v Las Vegasu še drugič v dobrem poldrugem letu nokavtiral kubanskega izzivalca Luisa Ortiza in tako še desetič ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC.



Odločitev o zmagovalcu je padla malce pred koncem sedme runde, ko je Deontay s strahovito bombo poslal na tla »King Konga«. Wilder se je tako veselil še 42. zmage (41. z nokavtom!). »Ko zadenem z desnico, lahko tekmecu rečem le še lahko noč. Luisa sem zadel močno in pod pravim kotom, to je bil popoln udarec. Takoj sem vedel, da ne bo mogel nadaljevati dvoboja,« je poudaril 34-letni Američan, ki je – zanimivo – do nokavta pri vseh treh sodnikih zaostajal po točkah (55:59, 56:58 in 55:59). Ortiz je za nameček po uradni statistiki do prekinitve vodil po zadetih udarcih (35:34), tudi močnejših (28:17).



»Ortiz je vrhunski boksar, eden boljših na svetu. Je izjemno močan, zna se zelo strateško gibati po ringu. Videli ste, zakaj se ga drugi težkokategorniki izogibajo,« je Wilder povedal o šest let starejšem Kubancu in dodal, da se je moral zaradi izzivalčeve izjemne kakovosti in rutine na nek način igrati z njim.

Že čez tri mesece znova v ring s Tysonom Furyjem

»Zelo potrpežljivo sem moral čakati na svojo priložnost. Moral sem se premikati naprej in tudi nazaj, minilo je kar nekaj časa, preden sem našel pravo razdaljo. Ko pa sem jo, sem potreboval vsega dve sekundi, da sem ga zrušil. Pomeril sem, sprožil in bum! Ni junaka, ki bi po takšni bombi ostal na nogah,« je v svojem slogu rohnel zvezdnik iz Alabame, čigar brezhibno statistiko malce kazi le en neodločeni izid – z britanskim asom Tysonom Furyjem. Z njim naj bi se Wilder, ki mu bo tokratni uspeh skupno navrgel 20 milijonov dolarjev – Ortiz (31 zmag, 26 z nokavtom, 2 poraza) se bo tolažil s sedmimi milijoni ameriških »zelencev« –​, še enkrat pomeril že čez tri mesece (22. februarja).



»Naslednji na vrsti bo Tyson, po njem pa si želim združiti vse štiri šampionske pasove. Težka kategorija je premajhna za vse te naslove, ki med ljudmi povzročajo le zmedo. Potrebujemo le enega svetovnega prvaka, enega šampiona, en obraz, eno ime. In to sem seveda jaz!« je dal »bronasti bombarder« jasno vedeti, da se želi po obračunu s Furyjem spoprijeti še z zmagovalcem spektakla 7. decembra v Rijadu, kjer bo Američan mehiškega rodu Andy Ruiz (33 zmag, 22 s k. o., 1 poraz) proti Britancu Anthonyju Joshui (22 zmag, 21 s k. o., 1 poraz) branil šampionske pasove združenj IBF, WBA in WBO.