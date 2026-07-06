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Italijanka zmagala pred idolom Federerjem

Znane vse četrtfinalistke v Wimbledonu. Danes so si mesto med osmerico najboljših zagotovile Marta Kostjuk, Elise Mertens, Jasmine Paolini in Linda Noskova.
FOTO: Jaimi Joy/Reuters
Galerija
FOTO: Jaimi Joy/Reuters
P. Z., STA
6. 7. 2026 | 19:21
6. 7. 2026 | 19:39
4:53
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Na teniškem grand slamu v Wimbledonu so znane vse četrtfinalistke posamičnega turnirja. Danes so si na sveti travi mesto med osmerico najboljših zagotovile še Ukrajinka Marta Kostjuk, Belgijka Elise Mertens, Italijanka Jasmine Paolini in Čehinja Linda Noskova.

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Elise Mertens je nadaljevala odlično formo v All England Clubu, potem ko je v tretjem krogu ugnala drugo nosilko iz Kazahstana Jeleno Ribakino. Formo je potrdila tudi v osmini finala in s 6:4, 6:4 premagala Čehinjo Marie Bouzkovo. Za 30-letno Belgijko je to prva uvrstitev v četrtfinale grand slama po šestih letih. Pred tem je dvakrat igrala v četrtfinalu OP ZDA (2019, 2020), v polfinalu pa na OP Avstralije 2018.

»Tukaj sem že trikrat, štirikrat igrala v četrtem krogu, a se nikoli nisem prebila v četrtfinale. Očitno sem morala dopolniti 30 let, da mi je to uspelo,« je po koncu dejala izkušena Belgijka, ki je četrtič igrala v osmini finala Wimbledona. Za mesto v polfinalu se bo 25. nosilka pomerila z Lindo Noskovo. Devetopostavljena Čehinja je po dveh nizih s 6:4, 7:6 premagala lansko zmagovalko OP Avstralije, Američanko Madison Keys. Za 21-letnico iz Prerova je to izenačenje najboljšega dosežka na grand slamih, potem ko je le leta 2024 na OP Avstralije igrala v četrtfinalu.

»Igrati na tem štadionu je eden najbolj posebnih trenutkov. Tukaj sem lani že igrala, a se ni izšlo tako dobro. Vesela sem, da mi je uspelo, saj je proti Madison vselej zelo težko,« je takoj po obračunu dejala Noskova. »Vedno si govorim, da moram ostati na realnih tleh in se osredotočiti na trenutek. Malce me preseneča, da mi je to tako dobro uspevalo, saj si večkrat predstavljam sebe predaleč v prihodnosti. Upam, da bom takšno igro ponovila tudi v nadaljevanju,« je svoj pristop razložila Čehinja.

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Drugi par v spodnji polovici žreba sestavljata Ukrajinka Kostjuk in Italijanka Paolini. Ukrajinka tudi v Wimbledonu potrjuje sijajno formo, potem ko je v zadnjem času dobila 20 od 21 obračunov. Polfinalistka OP Francije pred dobrim mesecem dni je s 6:4, 6:4 premagala ameriško presenečenje Ashlyn Krueger. Ukrajinka pred tem nikoli ni napredovala dlje od tretjega kroga na sveti travi, pred nekaj tedni pa je dejala, da bo napravila salto, v kolikor osvoji najprestižnejšo teniško lovoriko ali katerega od drugih turnirjev velike četverice.

»Zdaj me vsi sprašujejo le še o tem. Še v restavraciji so mi dejali, če lahko napravim salto, ko dobim naslednjo tekmo. Vsem moram nato razlagati, da bom to storila le ob osvojeni lovoriki na grand slamih,« je neomajno razlagala po dvoboju proti Kruegerjevi. V četrtfinalu jo čaka Paolinijeva, nekdanja finalistka Wimbledona (2024). Slednja je končala pravljico Filipinke Alexandre Eala, ki je na turnirju izločila branilko naslova, Poljakinjo Igo Šwiatek. Dvoboj Italijanke in Filipinke si je iz častne lože ogledal tudi osemkratni zmagovalec Wimbledona, Švicar Roger Federer.

FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Jaimi Joy/Reuters

»Rada bi se zahvalila mojemu idolu, Rogerju, ki si je ogledal najin obračun. Ves čas sem si govorila, da moram ostati zbrana, da ne razmišljam le o tem, kako gleda s tribune. Ogledala sem si vse finalne obračune, ki jih je odigral tu v Wimbledonu,« je o velikem Švicarju razlagala 30-letna Italijanka. Na nov nastop v četrtfinalu, tretjega v karieri, je čakala vse od finala v Wimbledonu pred dvema letoma. Isto leto je igrala tudi v finalu Roland-Garrosa.

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Konec wimbledonske pustolovščine

»Letošnje leto je bilo zares zahtevno, pravi vrtiljak čustev. Vseeno sem veliko odnesla iz teh težavnih trenutkov. Z ekipo smo trdo garali, vsak dan so me spodbujali in iz tekme v tekmo se počutim bolje. Moja supermoč je, da uživam v tenisu, in ta občutek sem znova našla,« je še dodala Paolinijeva.

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tenisWimbledonJasmine PaoliniMarta KostjukElise MertensLinda Noskova

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