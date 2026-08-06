Wimbledonska junakinja s Sardinije v Toronto

Letošnji Wimbledon je vnovič spisal nekaj imenitnih teniških zgodb in med najbolj odmevnimi je bilo vsekakor zmagoslavje 21-letne Linde Noskove. Čehinja očitno nadaljuje po poti odličnih teniških igralk in igralcev iz svoje dežele, že letošnji finale je bil poseben, saj se je v njem pomerila z rojakinjo Karolino Muchovo.

Morda bo z njo jeseni združila moči, ko bo češka ženska reprezentanca napadla lovoriko v pokalu Billie Jean King, ki jo čaka od leta 2018. Pred tem je Češka osvojila prestižno lovoriko petkrat – v letih 2010, 2011, 2014, 2015 in 2016. Toda pred tem Noskovo čaka še zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku.

Po wimbledonskem zmagoslavju si je privoščila daljše počitnice kot ponavadi, uživala je tudi v sredozemskem ozračju Sardinije, zdaj pa je v Torontu, kjer igra prvič po tem omenjenem turnirju svojega največjega uspeha doslej. »Ni šlo le za oddih, nekaj zadnjih tednov je bilo po vsem tistem, kar sem doživela v Wimbledonu, kaotičnih. In prav vesela sem, da sem končno spet na igrišču,« je dejala ob prihodu v Kanado.