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Drugo

Wimbledonska junakinja s Sardinije v Toronto

Senzacionalna zmagovalka največjega teniška turnirja, 21-letna Čehinja Linda Noskova, se je po kaotičnih tednih vrnila na igrišče.
Mlada Čehinja je letos v Wimbledonu ugnala vso konkurenco. FOTO: Henry Nicholls/AFP
Galerija
Mlada Čehinja je letos v Wimbledonu ugnala vso konkurenco. FOTO: Henry Nicholls/AFP
S. U.
6. 8. 2026 | 05:00
1:39
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Letošnji Wimbledon je vnovič spisal nekaj imenitnih teniških zgodb in med najbolj odmevnimi je bilo vsekakor zmagoslavje 21-letne Linde Noskove. Čehinja očitno nadaljuje po poti odličnih teniških igralk in igralcev iz svoje dežele, že letošnji finale je bil poseben, saj se je v njem pomerila z rojakinjo Karolino Muchovo.

Morda bo z njo jeseni združila moči, ko bo češka ženska reprezentanca napadla lovoriko v pokalu Billie Jean King, ki jo čaka od leta 2018. Pred tem je Češka osvojila prestižno lovoriko petkrat  – v letih 2010, 2011, 2014, 2015 in 2016. Toda pred tem Noskovo čaka še zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku.

Po wimbledonskem zmagoslavju si je privoščila daljše počitnice kot ponavadi, uživala je tudi v sredozemskem ozračju Sardinije, zdaj pa je v Torontu, kjer igra prvič po tem omenjenem turnirju svojega največjega uspeha doslej. »Ni šlo le za oddih, nekaj zadnjih tednov je bilo po vsem tistem, kar sem doživela v Wimbledonu, kaotičnih. In prav vesela sem, da sem končno spet na igrišču,« je dejala ob prihodu v Kanado.

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tenisLinda NoskovaWimbledonNew YorkToronto

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