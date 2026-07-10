Wimbledonske cene burijo duhove

Vstopnice za prihajajoči finale najodmevnejšega teniškega turnirja že dolgo razprodane. Za mnoge pomembni že nakup spominkov ter uživanje v hrani in pijači.
Galerija
Jagode so najbolj priljubljeno okrepčilo obiskovalcev Wimbledona. FOTO: Toby Melville/Reuters
Teniška sezona je dolga, prepletena s številnimi dogodki na najvišji ravni, toda za marsikoga najpomembnejša zgodba vedno znova nastane drugi julijski konec tedna: takrat je namreč čas finalnih dvobojev v Wimbledonu, na tretjem turnirju sezone za grand slam in obenem najbolj prepoznavnem teniškem. Gre za spektakel, ki pritegne ljubitelje tenisa in bogatega družabnega utripa z vsega sveta, vstopnice se prodajajo kot vroče žemlje, prodajalci hrane, zlasti znamenitih jagod, pijače in spominkov vedno preštevajo dobiček ...
Pa so cene vse prej kot prijazne, a tako pač je danes na velikih športnih dogodkih. Zlasti na Otoku, kjer je za vstopnice na tekmah elitnih nogometnih klubov treba globoko seči v žep, in tudi zato so, ob seveda izjemnem marketingu ter vsotah za TV-pravice, v premier ...
Komentarji