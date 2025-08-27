S Savo se bo spopadlo 12 Slovencev, pripravljeni tudi na krizni scenarij

Neomejen dostop | že od 14,99€
Tacen bo od petka do nedelje gostil četrto letošnje tekmovanje za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, na katerem se bodo – kot vselej – za najvišje uvrstitve potegovali tudi Slovenci. S savskimi brzicami in tekmeci iz tridesetih držav se bo sicer spopadlo dvanajst naših reprezentantov.
V ženski konkurenci bodo v kajaku na štartu Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, v kanuju pa Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak, med moškimi bodo v kanuju naše barve branili Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek, v kajaku pa Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar. Slednji bo – tako kot njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar – tekmoval tudi v nedeljskem kajakaškem krosu, v katerem bodo pod slovensko zastavo veslali še Ajda Novak, Naja Pinterič, Jan Ločnikar in Jakob Šavli.
Prireditelji tekmovanja z Andrejem Jelencem, direktorjem Kajakaške zveze Slovenije (KZS), so malce zaskrbljeni le zaradi slabe vremenske napovedi, po kateri naj bi v petek deževalo. »Zavoljo padavin bi se lahko vodostaj močno dvignil, zaradi česar smo že malce preigravali scenarij. V primeru krizne situacije bomo začetek štarta premaknili nižje, vendar upam, da do tega ne bo prišlo,« si je zaželel Jelenc.
Ker prireditelji sledijo tudi smernicam trajnosti, vse obiskovalce naprošajo, da za prihod na prizorišče – če je le mogoče – koristijo javni prevoz, kolesa, skupni prevoz …
