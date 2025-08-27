S Savo se bo spopadlo 12 Slovencev, pripravljeni tudi na krizni scenarij

Tacen bo od petka do nedelje gostil četrto letošnje tekmovanje za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, na katerem se bodo – kot vselej – za najvišje uvrstitve potegovali tudi Slovenci. S savskimi brzicami in tekmeci iz tridesetih držav se bo sicer spopadlo dvanajst naših reprezentantov.

V ženski konkurenci bodo v kajaku na štartu Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, v kanuju pa Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak, med moškimi bodo v kanuju naše barve branili Žiga Lin Hočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek, v kajaku pa Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar. Slednji bo – tako kot njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar – tekmoval tudi v nedeljskem kajakaškem krosu, v katerem bodo pod slovensko zastavo veslali še Ajda Novak, Naja Pinterič, Jan Ločnikar in Jakob Šavli.

Prireditelji tekmovanja z Andrejem Jelencem, direktorjem Kajakaške zveze Slovenije (KZS), so malce zaskrbljeni le zaradi slabe vremenske napovedi, po kateri naj bi v petek deževalo. »Zavoljo padavin bi se lahko vodostaj močno dvignil, zaradi česar smo že malce preigravali scenarij. V primeru krizne situacije bomo začetek štarta premaknili nižje, vendar upam, da do tega ne bo prišlo,« si je zaželel Jelenc.