Z dvanajstimi leti premlad, da bi bil kategoriziran

V nadaljevanju preberite:

Jutri se bo v Podčetrtku začelo mladinsko evropsko prvenstvo v biljardu, trajalo bo teden dni. Merilo se bo v moških in ženskih starostnih kategorijah do 17 in 19 let ter ekipno. Gostitelj Slovenija ima v reprezentanci sedem upov, to so Miha Vičič Šnajdar (17), Tristan Šulek (15), Blaž Rus (15), Maks Benko (13), Svit Pavlinjek (13), David Gradišnik (13) in Maj Badovinac (12). V Termah Olimia v Podčetrtku bodo tekmovali v osemki, devetki, desetki in takoimenovanem straight poolu. V domačem taboru pod vodstvom trenerja Mitje Gradišnika največ upov polagajo v trinajstletnega Maksa Benka, slednji je lani že osvojil bronasto kolajno v disciplini desetka na mladinskem evropskem prvenstvu v Petriču v Bolgariji v konkurenci do 17 let. Za kako nadarjenega fanta gre, pove tudi dejstvo, da je v Sloveniji jakostno številka ena v absolutni, tudi članski konkurenci, je tudi državni članski prvak v devetki.