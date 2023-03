Z injekcijo do najboljše slovenske uvrstitve na evropskem prvenstvu

V Guadalajari v osrčju Španije se je izteklo 58. evropsko prvenstvo v karateju, na katerem je med slovenskimi reprezentanti najvišje posegla Zala Žibret, ki si je v kategoriji nad 68 kilogramov pristala na sedmem mestu. Glede na vse težave, ki jih je imela mlada članica KK Ljubljana, si za prikazane borbe zasluži vse čestitke.

Žibretova je morala v uvodnem krogu priznati premoč poznejši dobitnici srebrne kolajne, Azerbajdžanki Faridi Alijevi (1:3), nakar se je preselila v repešaž, v katerem je ugnala svetovno prvakinjo med mlajšimi članicami in bronasto na predlanskem članskem svetovnem prvenstvu v Dubaju, Hrvatico Lucijo Lesjak (2:1). Zatem je 18-letna karateistka iz KK Ljubljana po sodniški odločitvi tesno izgubila s Škotinjo Niamh Junner (0:0).

»Glede na težave, ki jih je imela s kolenom, se je Zala borila odlično. Ker ni mogla iztegniti noge, je dan pred odhodom v Španijo prejela protibolečinsko injekcijo in spogledoval sem se že s tem, da bi odpovedal njen nastop,« je zaupal selektor slovenske reprezentance Matija Matijević in glede preostalih naših tekmovalcev v Guadalajari pristavil, da so v uvodnem krogu premagovali dobre in izkušene tekmece, na žalost pa nato izgubljali dvoboje in ostali brez uvrstitev.

»Toda glede na to, da imamo zelo mlado ekipo, smo na pravi poti, da v prihodnosti posežemo po želeni kolajni,« je optimističen nekdanji vrhunski karateist in po končani uspešni športni poti trener pri KK Ljubljana.

V parakarateju je sedmo mesto zasedla tudi Diandra Bekčić, članica KK Velenje.