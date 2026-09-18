Z Italijo malo zmanjkalo, zdaj s Srbijo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti, zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2:3 (-19, -22, 27, 19, -9). Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo danes sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.

Slovenski odbojkarji so po grški zaušnici v sredo popravili vtis proti Čehom in si s pomembno zmago zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Kljub spodrsljaju proti Grkom so imeli prvo mesto v skupini in boljše izhodišče še vedno na dosegu roke, a so zato potrebovali brezhibno zmago proti Italiji. Dvakratni aktualni svetovni prvaki so v domači Modeni še neporaženi in so dobili tudi zadnje tri medsebojne obračune. O kakovosti italijanske vrste priča tudi drugo mesto na svetovni lestvici, Slovenija je šesta reprezentanca sveta.

Slovenski selektor Fabio Soli je glede na poškodbo kapetana Tineta Urnauta, ki jo je staknil v sredo, in majhne matematične možnosti za prvo mesto, dodobra premešal postavo. Poleg Jana Kozamernika je v bloku začel Sašo Štalekar, na mesto sprejemalca je postavil Nika Mujanovića, začela sta še Klemen Šen in Rok Bračko. Slovenci so se zahtevnemu tekmecu dobro zoperstavili, a so Italijani razliko s svojo kvaliteto naredili predvsem v končnicah odločilnih uvodnih nizov.

Z italijanskim vodstvom 2:0 je bil razplet skupine odločen, tako da je dvoboj v nadaljevanju nekoliko izgubil tekmovalni naboj. Ekipi sta igrali z rezervisti, Slovenci so dvoboj krepko podaljšali, na koncu pa so ga vseeno dobili zahodni sosedje.

V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najboljši Nik Mujanović. Klemen Šen je pristavil 16 točk, 13 pa Rok Bračko. Slovenija je doživela drugi poraz, s tremi zmagami pa bo v izločilne boje napredovala z drugim mestom v skupini A. Na vrhu je končala neporažena Italija, napredovali sta še Grčija in Češka. Slovenija se bo v osmini finala v Torinu v ponedeljek ob 21.00 pomerila s Srbijo, ki je v skupini C osvojila tretje mesto (3 zmage, 2 poraza), naknadno pa jo bo okrepil nekdanji dolgoletni reprezentant Klemen Čebulj.