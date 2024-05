Z legendami do brona

Minuli teden se je s podelitvijo nagrad končalo letošnje evropsko ekipno seniorsko prvenstvo, ki je med 6. in 16. majem potekalo na uveljavljenem prizorišču v Termah Čatež. Dogodek je zaznamovala rekordna mednarodna udeležba s kar 52 ekipami iz 24 evropskih držav, največ doslej v zgodovini tega prvenstva. Udeležba ni bila le rekordna, temveč tudi zelo ugledna, saj so se na slovenskih tleh zbrali nekateri legendarni velemojstri, kakršni so Nunn, Hjartarson, Ftacnik ter seveda naša Aleksandr Beljavski in Adrian Mihaljčišin.

Lepo je bilo videti nasmejanega Sašo

V močni in izenačeni kategoriji seniorjev nad 65 let je med 51 ekipami slavila zmago Anglija 1 pred Slovaško in Slovenijo. Za domačo ekipo so ob že omenjenih velemojstrih (Beljavski in Mihalčišin) igrali mednarodni mojster Vojko Mencinger, Leon Mazi in Danilo Polajžer kot rezerva. Uigrana ekipa je v zadnjem kolu gladko premagala Madžarsko, s čimer je dosegla neulovljivo prednost pred četrtouvrščeno Francijo.

Blestel je legendarni velemojster Aleksandr Beljavski, ki se v zavidljivi karieri lahko pohvali s štirikratnim naslovom svetovnega mladinskega prvaka.

Z dobrimi predstavami so slovenski veterani dosegli še tri posamična odličja. Posebej je blestel legendarni velemojster Aleksandr Beljavski, ki se v svoji zavidljivi šahovski karieri lahko pohvali s kar štirikratnim naslovom svetovnega mladinskega prvaka. Bil je tudi prvak nekdanje ZSSR, ki se je leta 1983 v četrtfinalu pomeril proti naslednjemu svetovnemu prvaku Gariju Kasparovu. Dolga leta je bil prva violina slovenske reprezentance in trener mnogim slovenskim velemojstrom. Lepo je bilo videti nasmejanega Sašo (kot mu šahisti radi pravijo) ob prejemu zlate kolajne za vrhunsko opravljeno delo na prvi šahovnici.

Darja Kapš FOTO: Luka Rifelj

Z odliko je opravil delo tudi letošnji seniorski državni prvak Vojko Mencinger na tretji šahovnici. Bronasto medaljo na četrti šahovnici si je priboril Leon Mazi. Nastopala je tudi ekipa Slovenija ŠD Slovenske Konjice, ki se je uvrstila na 29. mesto. Ženske evropske seniorske prvakinje so kot edina zasedba postala Nemke.

Tudi v kategoriji nad 50 let je prvo mesto pripadalo Angliji, druga je bila Madžarska, tretja pa Italija. S sedmim mestom med 21 ekipami je nadvse presenetila domača ekipa Slovenija – Kralj, za katero so igrali Dušan Čepon, Metod Logar, Zlatko Jeraj, Damjan Pavlin in Marko Sajovic. Slednji je na peti šahovnici prejel bronasto odličje – z izjemnim rezultatom 7 točk iz osmih partij. Med ženskami je kot edina ekipa evropska prvakinja postala Anglija.

Dekletom priskočila na pomoč velemojstrica iz Romunije

Mesec maj je že tradicionalno rezerviran za izvedbo ženskih državnih lig. V elitni državni ligi je tudi tokrat nastopilo zgolj pet ekip, pri čemer sta bila po pričakovanjih glavna favorita za najvišjo ligaško lovoriko najmočnejša slovenska kluba Tajfun-ŠK Ljubljana in ŽŠK Maribor Poligram. Po neodločenem izidu proti rivalkam, a boljših dodatnih kriterijih, so si zlato odličje na državni ženski ligi znova priigrale šahistke TAJFUN – ŠK Ljubljana.

Dekletom v postavi Laura Unuk, Zala Urh, Teja Vidic in Petra Kejžar je letos na pomoč priskočila velemojstrica Irina Bulmaga iz Romunije. Srebro je osvojil ŽŠK Maribor Poligram v sestavi Nadija Španko in Barbara Skuhala ter z okrepitvami iz Ukrajine – vrhunsko velemojstrico Julijo Osmak na čelu ekipe. Bronasto odličje so osvojile igralke Celjskega ŠK (Klara Vidmar, Pia Rožmanec in Lina Javornik). V 1. ligi je prvo mesto suvereno osvojil ŠK Ig pred mlado ekipo ŠK Komenda na 2. mestu in ŠD Krka Novo mesto na 3. mestu.